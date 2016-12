Más vías para ciclistas, pero cultura vial aún falla

A decir de pedaleantes, más que pintar calles, se debe generar un cambio social

GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- Ciclistas que circulan por las calles Angulo, Garibaldi, Luis Pérez Verdía, entre otras arterias que forman parte de los corredores secundarios de la segunda etapa de MiBici, manifestaron no percibir más respeto por parte de automovilistas al transitar por aquellas calles donde se afirma, tienen prioridad. “No es cuestión de pintar calles, sino de cultura”, indican algunos de ellos.

Luis Daniel Martínez Gaeta menciona que es usuario de la bicicleta desde hace 16 años, ya que es mensajero. A pesar de que ahora existen más calles donde se indica la preferencia al paso de ciclistas, refiere que no percibe mayor cuidado por parte de los conductores.

“Siento más presión. No te esperan, te avientan el carro, la gente se está quejando que no quiere las ciclovías. Vengo de 16 de Septiembre, agarré San Felipe, que se convierte en Avenida México, ahorita me iba a subir a la banqueta porque el que pasó atrás ya me venía aventando”, relata Luis Daniel quien circulaba por Luis Pérez Verdía.

El hombre pidió respeto a los usuarios de la bicicleta y que éstos también se conduzcan adecuadamente en las calles de la ciudad. No obstante, manifiesta que por el tipo de labor que realiza: “con ciclovía o sin ella me la tengo que jugar… Haya o no haya ciclovía tengo que hacer mi esfuerzo por llegar a mi destino. Si hubiera más ciclovías la gente se bajaría de los carros y usaría la bicicleta”.

Por su parte, César Iván García, repartidor de una carnicería ubicada en Santa Tere, refiere que percibe diferencia entre las calles señalizadas para uso prioritario de ciclistas y las que no lo están, “se ve más cambio porque ya te va dando un respeto el conductor”.

En el caso de Axel Gutiérrez, quien circula por la calle Angulo, a la altura de Avenida Américas, apunta que el diseño de algunas vías no le parece el más adecuado, dice sentirse “inseguro”.

Explica que donde hay parada de camión, los usuarios invaden la ciclovía y se tienen que estar cuidando de no ser lastimados por un ciclista o un auto.

“Los peatones quedan muy indefensos porque tienen que estarse cuidando de las bicicletas y cuidarse de los carros. Aunque está el buffer de protección muchos no saben usarlo, hay ciclistas que piensan que es circulando sobre él”.

Axel destaca que le resulta una mejor opción utilizar la bicicleta para sus desplazamientos. Generalmente circula en la zona de Santa Tere y el Centro de Guadalajara, “me muevo más rápido, aunque con cierto grado de inseguridad, de riesgo por los carros, pero es más fácil moverme que en coche”.

Automovilistas, peatones y ciclistas, deben tener más educación vial para lograr una mejor convivencia en las calles. También, señala, hay ciclistas que no han leído ni un manual y desconocen cómo debe circular.

Nuevos polígonos de MiBici estrenan señalética

La señalética ciclista para favorecer la movilidad no motorizada se observa en más vías de la ciudad. En dos semanas estarán listos tres polígonos que comprenden 60 kilómetros de los denominados Corredores Secundarios. Estos se ubicarán en tres de las cuatro áreas donde operan las estaciones de la segunda etapa de MiBici. El avance general reportado ronda entre 90 y 95%, en promedio.

La señalética ciclista en el piso y la vertical se coloca en los polígonos: Mezquitán, Arcos Vallarta y Chapalita, comprenden en conjunto 36 corredores.

Por ejemplo, en el polígono Arcos Vallarta está a 100% la aplicación de señalética ciclista en los corredores La Cauda-Planeta, Luis Pérez Verdía, Juan Álvarez, Manuel Acuña, Angulo, Garibaldi, López Cotilla y Montenegro, informó Felipe Reyes Lara, director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad.

Las intervenciones estarán terminadas “en no más de dos semanas”, salvo que se presente alguna eventualidad de tipo social o climática, indicó el funcionario.

En los Corredores Secundarios que actualmente se intervienen, ha sido necesario realizar ajustes en el de Tonantzin y Crepúsculo, ello a petición de vecinos.

El funcionario consideró que paulatinamente se observa mayor comprensión de la señalética ciclista, las cajas verdes y los buffers, por ejemplo.

La inversión en los 60 kilómetros de Corredores Secundarios para la bicicleta, asciende a 12 millones de pesos.

POR CALLE

Avance en los corredores

Polígono Mezquitán:

• 100% Cruz Verde

• 100% Juan N. Cumplido

• 90% Gregorio Dávila

• 100% Nicolás Romero

• 90% Jaime Nunó

• 90% José Clemente Orozco

• 15% Andrés Terán

• 95% Pedro Buzeta

• 100% José María Vigil

• 90% Eulogio Parra

• 90% Guanajuato

Polígono Arcos Vallarta:

• 100% La Cauda - Planeta

• 85% Victoriano Salado Álvarez

• 100% Luis Pérez Verdía

• 100% Juan Álvarez

• 100% Manuel Acuña

• 100% Angulo

• 100% Garibaldi

• 100% López Cotilla

• 100% Montenegro

• 95% Mexicaltzingo

Polígono Chapalita:

• 100% San Martín de Porres

• 100% San Juan Bosco

• 100% Patria - Juan Diego

• 99% Tonantzin

• 100% Ermita

• 100% Blancarte

• 100% Xóchitl

• 100% Santa Teresa de Jesús

• 90% Cuauhtémoc

• 100% Niño Obrero

• 95% Santa Rita

• 98% San Ignacio-12 de Diciembre

• 65% Antonio Valeriano-Crepúsculo

• 98% San Bonifacio

• 100% Parque de las Estrellas