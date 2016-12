La meta final en Cadipsi es que indigentes se reintegren

No sólo les ofrecen alimento y albergue, también se busca que consigan un empleo

GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- Al entrar al Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Calle (Cadipsi), ubicado en Avenida Las Palmas número 76 en la Colonia La Aurora de Guadalajara, se pueden apreciar unos tablones donde se dice el perfil de ingreso de las personas y las reglas del lugar.

Para tratar que todo aquel que se quede tenga las condiciones necesarias para convivir y llegar a la meta final, que es reintegrarse a la sociedad, las personas que desean entrar al albergue pasan por dos filtros, el médico y el psicológico.

“Una vez que pasan por estos filtros, que vemos que no vienen drogados o alcoholizados, pasan a bañarse, después a cenar y luego vienen a los dormitorios en donde se les proporcionan dos cobijas en tiempos de frío y una toalla. La hora de ingreso es a las 8:00 de la noche y deben estar retirándose a las 6:00 de la mañana, que es la hora en la que se les da de desayunar, comenta Juan Antonio Barragán Sánchez, promotor.

Además, el albergue les proporciona una comida a las 3:00 de la tarde, después de la cual deben ayudar con alguna actividad para mantener el centro en buenas condiciones. Una de las razones por las cuales no se pueden quedar en el recinto todo el día es que deben salir a buscar trabajo, más allá de las empresas con las que CADIPSI tiene convenios.

“El tiempo más largo que se les brinda para quedarse es de tres meses, durante los cuales ellos deben conseguir un empleo y ahorrar, para que logren salir de su situación de calle”.

Por la satisfacción de ayudar

Todos los lunes una empleada doméstica y una enfermera retirada acuden al Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Calle (CADIPSI). Ahí, en la calle, le dan de cenar tanto a los que se quedan en el albergue como a los que no, todo por la simple satisfacción de ayudar.

“Para mí es una alegría venir. Por eso venimos aquí y luego vamos a las vías, allá por Washington en donde les damos de cenar a los migrantes. Nosotros les hacemos de todo: a veces papas guisadas, otras veces sopa con frijoles o tacos al pastor de soya, con su verdura y todo”.

Para poder comprar todo, dicen que a veces hay personas que les ayudan, pero la mayoría del tiempo lo hacen ellas solas. Y a pesar de no tener solvencia económica, no les pesa porque saben que al dar recibirán mucho más. “De aquí siempre nos vamos llenas de bendiciones y eso es lo mejor”.

CRÓNICA

Llega sin nada, consigue un empleo

Juan habla español, inglés y tagalo (idioma de Filipinas). Lo deportaron hace cinco años de Estados Unidos. Desde entonces ha trabajado en varios lugares, pero no tenía documentos, ni un acta de nacimiento, ni una CURP, ya que al momento de su deportación llegó a Hermosillo y él es originario de Cihuatlán, Jalisco.

Hace unos días decidió venir a su Estado a conseguir sus papeles y poder comenzar a trabajar en mejores lugares. Pero sin conocer a alguien en Guadalajara, tuvo que dormir varios días en la Central Vieja y algunos otros junto al Parque Agua Azul, hasta que encontró el albergue CADIPSI, ahí fue aceptado y por fin pudo dormir en una cama, tener cobijas, alimento y un buen baño.

“Conseguí trabajo como intendente en la Expo Guadalajara. A mi jefa le ha gustado cómo trabajo y yo estoy a gusto, me pagan bien, yo soy trabajador y me gusta hacer las cosas bien. Yo llegué aquí y empecé a escuchar que varios tenían trabajo, pregunté y me ayudaron. Eso me va a ayudar a conseguir aunque sea un cuartito, porque no sé cuánto tiempo me vayan a dejar quedarme”.

Al principio, Juan pensaba en regresar a Hermosillo para continuar trabajando allá en una panadería, pero la ciudad le ha gustado y piensa que tiene más posibilidades de seguir adelante aquí que allá.

PERFIL DE INGRESO

Para ser aceptado en las instalaciones del Cadipsi

• No contar con vivienda.

• Pernoctar habitualmente en la calle.

• Que no perciba un ingreso para solventar sus necesidades básicas.

• Que no cuente con redes de apoyo familiar.

• Requerir el apoyo momentáneo o temporal.

• Ser mayor de edad o menor acompañado de papá o mamá.

• Que no se encuentra alcoholizado, drogado o en abstinencia.

• No contar con problemas psiquiátricos.

• Que se pueda valer por sí mismo.

• No tener problemas de salud no resueltos o requerir atención médica especializada.

INDIGENCIA EN GUADALAJARA

Reconocen tres tipos

Directivos de albergues han identificado tres grupos de indigentes en Guadalajara:

• Unos son los que trabajan lejos de donde viven y prefieren pasar la noche cerca en lugar de volver a sus hogares.

• Otros son los que se han hecho adictos y es difícil poderlos rescatar.

• Finalmente hay quienes sí se quieren reinsertar a la fuerza laboral y sólo están de paso por los albergues.

EN IMÁGENES

Un refugio para los que menos tienen

Juan llegó al albergue de Cadipsi y pudo conseguir empleo como conserje en Expo Guadalajara; reconoce que esto dará un vuelco a su vida.

Insumos. Muchos de los artículos y alimentos que ofrecen a los indigentes proceden de donativos, principalmente otorgados por empresas.

A trabajar. Las personas que son apoyadas no pueden quedarse todo el día en el Cadipsi, deben salir a buscar empleo.

Altruismo. Todas las noches, diferentes familias acuden al albergue para ofrecer cena a las personas alojadas.

FOTOS: EL INFORMADOR / G. GALLO