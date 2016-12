Reconocen a académicos y activistas por su lucha en Derechos Humanos

La CEDHJ expresó su reconocimiento a los ganadores por realizar acciones en beneficio de la sociedad jalisciense

GUADALAJARA, JALISCO (09/DIC/2016).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) reconoció a cinco académicos y activistas por su labor social con el galardón Francisco Tenamazxtli en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.



Se tratan de Rogelio Padilla Díaz, presidente de MAMA AC, reconocido en la categoría niñez; Raquel Partida Rocha académica y presidenta de la organización civil, Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, en la categoría mujer.



Mario Cervantes Medina, presidente de la asociación Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud y Ambiente, galardonado en la categoría desarrollo social y comunitario.



Así como Laura Gamboa Soto, presidenta y fundadora de Educación Incluyente AC en la categoría discapacidad y derechos de los jóvenes y Juan Durán, quien proporciona educación básica a personas de la tercera edad en la UdeG en la categoría adultos mayores.



Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDH, expresó su reconocimiento a los ganadores por realizar acciones en beneficio de la sociedad jalisciense.



"Quiero referirme de una forma especial a quienes hoy han recibido el reconocimiento Francisco Tenamaxtli por su labor desde la sociedad civil y desde la academia en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Ustedes dan un gran ejemplo para todos".



Roberto López Lara, secretario General de Gobierno, aseguró que la igualdad es uno de los derechos fundamentales más importantes para las personas.



"Como individuos nos asegura acceso a las mismas oportunidades para desarrollar una vida plena de protección a la dignidad. Es un gusto acudir a esta ceremonia en conmemoración de los derechos humanos, con ello tenemos la oportunidad de recordar la vigencia e importancia de los valores fundamentales tales".



No hay crisis de derechos humanos en Jalisco, asegura Álvarez Cibrián



El presidente de CEDHJ aseguró que no hay una crisis de derechos humanos en la Entidad, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundiera un estudio en el que daba cuenta del aumento de las quejas en la materia.



Álvarez Cibrián aseguró que este aumento se debe a que ha crecido la cultura de la denuncia y no al aumento de violaciones a las garantías fundamentales.



"Esto es un gravísimo error manejarlo de esa manera. Siempre hemos nosotros advertido y aportado a intensificar la cultura de la denuncia", indicó el ombudsman e hizo un llamado a no hacer caso de las publicaciones mal intencionadas que buscan afectar a la Comisión.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS