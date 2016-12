Trabajadores del Civil tienen un aliado en mí: Aristóteles

El gobernador reitera que el hospital es una prioridad en su administración

GUADALAJARA, JALISCO (09/DIC/2016).- El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dice a los trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara que en él tienen un aliado y pueden estar tranquilos, pues se hará lo posible por apoyarlos en la situación financiera que atraviesa la institución.



Luego de ayer los trabajadores volvieran a salir a las calles para exigir un aumento en el presupuesto para el Hospital Civil en el 2017, el gobernador reiteró que el hospital es una prioridad en su administración, prueba de ello es que el presente gobierno ha dado el doble de recursos. que lo que se otorgó en el sexenio pasado.



"En el sentir de los trabajadores, las enfermeras y de todo el personal administrativo que es el que soporta la carga del Hospital Civil, decirles que soy su aliado, he sido su aliado y vamos a hacer una alternativa para que ellos puedan tener mejores condiciones dentro de lo posible".



No obstante, el primer mandatario estatal reconoció que el presupuesto para el siguiente año es austero y no cuenta con un incremento importante, al contrario. Pero señaló que todo el sector salud, donde se incluye al Hospital Civil, merece una atención y revisión especial para tener mejores condiciones.



"No hemos regateado ni vamos a regatear, es una prioridad y estaremos revisándolo puntualmente con el director del seguro Popular nacional, con el propio Hospital Civil y la Secretaría de Salud, a quien ya le di instrucciones para que en una mesa de trabajo se revise puntualmente y se transparente todo lo que se ha dado, se haga una rueda de prensa pública y ver cómo podemos alcanzar algunos beneficios en apoyo al hospital".



En cuanto al retraso en los pagos al Hospital Civil, por concepto de las atenciones que brindan a los afiliados al Seguro Popular, Sandoval Díaz mencionó que se ha dado por la falta de llegada de los recursos por parte de la Federación.



