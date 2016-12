Unifican los criterios de atención a las mujeres

Aprueban programa estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia a través de un módulo único entre dependencias

GUADALAJARA, JALISCO (09/DIC/2016).- Para evitar la doble victimización a las mujeres que acuden a solicitar ayuda de las autoridades ante un episodio de violencia, y reciban apoyo con un enfoque libre e integrador, el Consejo estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres aprobó un Modelo Único de Atención en Jalisco, que entrará en vigor el próximo año.

Con esa medida se capacitará a todo el personal involucrado en el proceso de atención bajo las premisas de eficiencia y atención libre de prejuicios de género.

Durante la XIV Sesión ordinaria del año, el pleno del Consejo (que integran autoridades, universidades y organizaciones no gubernamentales), se dio un corte de acciones emprendidas a 10 meses de decretada la Alerta de género en 8 municipios de Jalisco. Además, quedó aprobado el nuevo Programa estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia, que ya socializado y tras varias correcciones estará publicándose lo antes posible en el Periódico Oficial del Estado, según el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara.

Érika Loyo, presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer, explicó que este modelo se acelerarán los procesos y el acceso a la justicia.

Patricia, una víctima de violencia atendida en el Centro de Justicia para la Mujer, reconoce que la asesoría del Instituto, aunado al cambio del modelo de justicia en la Entidad, aceleró su atención. “Antes, las terapias de mi hijo se agendaban un año después. Hoy son sólo días”.



Este modelo garantiza, además, una mayor cantidad de psicólogos y peritos. “Se proyecta más personal, porque los dictámenes que hacían podían tardar un año o dos, y ese es el proceso que queríamos evitar. En este momento hay peritos y peritas, psicólogos que están en proceso de habilitación para acelerar esos dictámenes”.

En total, son 19 las dependencias del Gobierno del Estado que participan en el Consejo. Cada una aporta una cantidad de personal para que atienda en su ramo de competencia a las víctimas.

Por otra parte, debido a la alta demanda, las autoridades estatales han comenzado los procesos de gestión para construir un nuevo edificio del Centro de Justicia. Aunque el trámite se encuentra en una etapa temprana, la proyección es que quede en Tlajomulco o El Salto. “El Estado pone el terreno y la Federación construye el edificio”. Se pretende inaugurarlo en la siguiente administración.

CREARÁN CENTRO PARA REEDUCAR A LOS AGRESORES

Aunque ya se tienen cursos para que quienes están pasando por un proceso después de haber agredido a una mujer, esto para evitar la reincidencia, el Instituto Jalisciense de las Mujeres pretende crear un centro para reeducarlos.

“Tendremos el primer centro especializado en este tema. El convenio con los creadores del modelo lo vamos a firmar a principios de año, nosotros ya lo tenemos presupuestado y sólo estaríamos en espera de la capacitación que debemos recibir, tanto nosotros como quienes serán los capacitadores. Entonces, estaríamos pensando que como para marzo o abril pudiésemos ya tener el centro abierto y en operación”, aseguró Erika Loyo, presidenta del Instituto.

El modelo que seguirá fue creado por Gendes, organización que trabaja con una perspectiva de género, con énfasis en crear nuevas masculinidades, y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las mujeres.

Lo que se tiene en estos momentos es una escuela de reeducación de nuevas masculinidades, a donde los agresores que llevan algún proceso están obligados a ir, por notificación de un juez, para que aprendan a ver la masculinidad desde otro ángulo que no sea la violencia.

Los hombres también piden ayuda

Aunque son una cifra mínima, los hombres también han acudido este año al Centro de Justicia para pedir ayuda por violencia de género. En 2016 hubo al menos 30 personas del sexo masculino en sus bases de datos.

Módulos de denuncia… en paradas del camión

A partir del próximo año, las estaciones del camión en las que se registra una mayor cantidad de agresiones (físicas o por acoso) contarán con un módulo en el que podrán interponerse denuncias.

Ubicar esas estaciones requiere un trabajo de georreferenciación en el que ya el Instituto de Información Estadística y Geográfica lleva un avance sustancial. La herramienta se basa en los reportes hechos por las víctimas a las Policías o 066.

Los choferes también serán capacitados para responder adecuadamente durante un episodio de acoso o violencia comunitaria.

También los agentes de Movilidad han comenzado en su instrucción. Por ello, a partir de ayer quedó formalmente adherida esa instancia de Gobierno al Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CONTACTO

¿A dónde llamar?

Línea de la Mujer:

3345-6166 y 01-800-00-68537

Centro de Justicia para las Mujeres: 3030-5450

Emergencias: 066

Policía de Guadalajara: 1201-6070

Policía de Tlaquepaque: 3050-3050

Policía de Tonalá: 3586-6100

Policía de Zapopan: 3656-5656

Policía de Tlajomulco: 3283-4545

TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS

Vuelve a creer en la autoridad

Luego de que Karina fuera agredida por la entonces pareja de su madre se trasladó a la Cruz Verde, en donde la canalizaron al Centro de justicia para las mujeres. Aunque asegura que desconocía qué era y cómo la podían ayudar, ella y su mamá acudieron a pedir ayuda.

“Yo traía varias facturas, porque me arrolló con su coche, y rápido me canalizaron a la atención médica… el proceso fue rápido, porque de junio (la agresión) a octubre llegamos a la audiencia conciliatoria, en donde él reparó el daño”.

Comenta que volvió a creer en la autoridad, ya que la atendieron bien y rápido; incluso pudo estudiar un curso de Cultora de Belleza que le ofrecieron. “No creía en un Gobierno o en alguien, pero aquí no… todo fue muy rápido y todavía están al pendiente”.

Las víctimas ya terminaron el procedimiento, lo que sigue es esperar que el hombre que las agredía no las vuelva a molestar, ya que tiene una orden de restricción que le impide mantener contacto con ellas.

Seis años de sufrimiento

Patricia vivió seis años en constante sufrimiento.

Desde que se divorció, su pareja la mantuvo bajo amenazas, vigilada, sin pagar la manutención que le correspondía y sin respetar las condiciones marcadas para ver a su hijo. Por si fuera poco, el juez de lo Civil que llevaba su caso no la ayudaba. “‘Tengo que protegerlo a él porque también es el papá’, me decían”.

Tuvo que ser hasta que su ex pareja entró a su casa con un arma de fuego, apuntó a su hijo y después la golpeó con la pistola, cuando realmente se hizo algo: ella denunció y se acercó al Instituto Jalisciense de la Mujer. “Hasta hoy tengo paz. En el sistema anterior no me sentía protegida”.

Hoy, Patricia comenta que sale de su casa “con más de seguridad, pero estoy confiando porque me llaman del Instituto de las Mujeres, porque sé que vamos por buen camino y sé que si llamo a la Policía me atenderán con rapidez”. Es otra beneficiada de una orden de protección.

De la infidelidad a los golpes

Una infidelidad de su esposo se fue convirtiendo en violencia psicológica, luego económica, en amenazas… hasta que llegaron los golpes. Soportó hasta que el hombre le propinó golpes frente a sus hijos. Ese día decidió actuar y llamó a la Policía Municipal, que la canalizó al Centro de justicia para las mujeres.

“Llegué con ellos y, paso a paso, me han dicho qué hacer. Levanté mi denuncia y me sentí con más confianza, porque en ese momento giraron una orden para que la Policía hiciera rondines por mi casa. Me siento segura porque, si se llegara a pasar algo, cuento con el apoyo de la Policía y el Centro de Justicia con tan solo una llamada”.

El caso de María es relativamente nuevo en el Centro, apenas intenta, con las capacitaciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres, sobreponerse al shock que le provocaron las agresiones, pero, dice, se siente confiada y protegida.

También es beneficiaria de una orden de protección de la autoridad contra su agresor.

