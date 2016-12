Tlajomulco se une a estrategia para prevenir embarazos

Alberto Uribe firma la creación de un comité para la prevención de éstos en la adolescencia

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO (08/DIC/2016).- Debido a que el embarazo no planeado en la adolescencia es un problema de salud pública, este ayuntamiento se une a la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes.



El alcalde Alberto Uribe Camacho indicó lo anterior tras la firma del acta constitutiva para la creación del Comité Regional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Crepea).



Lo anterior, en el marco del convenio, perteneciente a la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes, que implementa el Gobierno federal.



Uribe Camacho subrayó que el embarazo no planeado en la adolescencia es un problema de salud pública.



Señaló que "se clasifica como embarazo de alto riesgo debido a las complicaciones que provoca en la salud de la madre y del bebé, debido a que la adolescente aún no ha consolidado su desarrollo físico y no está en condiciones emocionales ni económicas para formar una familia".



Lamentó el gran problema por el cual atraviesan miles de jovencitas en este país a consecuencia de los embarazos en la adolescencia, lo que impacta de manera radical su vida.



Comentó que en los próximos meses se realizará una campaña informativa en las escuelas primarias y secundarias del municipio de Tlajomulco y en medios de comunicación, denominada 'Sin condón no'.



Añadió que se pretende hacer conciencia de la gran responsabilidad de tener relaciones sexuales sin la utilización de métodos anticonceptivos, y todo lo que esto implica al tener un embarazo no deseado.



"Tenemos que hacer una revolución educativa, para empezar a cambiar muchas cosas e informar a las niñas y a los niños de este país, de este estado y de este municipio, las consecuencias tan graves que tienen los temas de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y los embarazos no deseados".



Subrayó que darán en las primarias y secundarias folletos con información "para que podamos hacer una campaña importante que se llame 'Sin condón no', vamos a explicar a los jóvenes, a las niñas y a los niños, las consecuencias de estar en una situación de estas características".



Resaltó que el fin de la conformación de este comité es reducir el número de embarazos en adolescentes con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los sexuales y reproductivos.



Destacó que se pretende para el año 2030 reducir 50% la tasa especifica de fecundidad en adolescentes, "así como también erradicar el embarazo en niñas de 10-14 años de edad".



Expresó que según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, actualmente 60 por ciento de jóvenes y adolescentes menores de 18 años de edad han tenido relaciones sexuales desde temprana edad, los cuales se tienen registrado casos desde los 11 años en delante.



Recordó que desde septiembre de 2015 se conformó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gepea), en donde están involucradas distintas dependencias de gobierno, que trabajan para prevenir los embarazos no deseados en los adolescentes.