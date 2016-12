Vecinos cambian el silbato por el WhatsApp contra la delincuencia

El uso de las redes sociales entre vecinos y la coordinación con la Policía han mejorado la seguridad en colonias

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2016).- Llegar a casa y encontrar vacío el espacio en donde estaba la televisión, o ir por la calle y perder el teléfono a manos de un individuo armado con un cuchillo de carnicero eran una constante en la Colonia Americana. Hoy, el acceso a internet y la organización vecinal inciden que esos episodios sean cada vez menos frecuentes.

El comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, afirma que la corporación se ha reunido con vecinos de las 439 colonias que hay en el municipio capital. Pero sostiene, a su vez, que en la Americana ha encontrado uno de los mejores ejemplos de organización y demanda vecinal. Y eso, agrega, es indispensable para reducir los delitos.

¿Cuál es la clave de su éxito? “El WhatsApp”, responde Christa Soto, representante vecinal de la Colonia Americana. Desde hace cinco años comenzaron a organizarse y planear estrategias. Iniciaron con un sistema colectivo de alarma a silbatazos, pero que hoy aprovechan las redes sociales que pueden ser descargadas en el teléfono.

“Pero primero empezamos a preocuparnos, a buscarnos y a conocernos. Juntos empezamos a presionar a la autoridad, que en aquel entonces estaba como presidente municipal Ramiro Hernández. Empezamos a citarlo en un teatro que teníamos aquí en la colonia para exponerle la problemática y solucionarla”.

Entre los años 2010 y 2012, desde esa colonia se reportaron 359 robos, tanto a casa habitación como a vehículo, negocios y personas. Uno cada tres días, de acuerdo con cifras de la misma corporación. Las luminarias ocultas por las ramas del arbolado y la oscuridad que este fenómeno provoca terminaron por atraer a cada vez más delincuentes, y disparar los indicadores de una zona que, por su proximidad con el Paseo Chapultepec, se consideraba tranquila.

Sin embargo, desde 2013, el WhatsApp es su arma. La red social de mensajería gratuita tiene al menos cuatro grupos de la Colonia Americana ligados a los comandantes del sector. “Nos ha funcionado muy bien. Nos hemos convertido, además, en ojos de la Policía. Los vecinos caminamos y lo que notamos raro lo reportamos… hacemos llegar a los elementos al cuadrante”.

Pero por sí sola, esa herramienta no pudo haber ayudado totalmente. Se necesita participación y empatía vecinal. “Cuando se lanza una alerta por algún sospechoso, siempre hay un vecino que está cerca y puede acudir… entre todos nos estamos cuidando”, indica Christa Soto.

Salvador Caro sostiene que cada mes los comandantes de cada colonia rinden un informe a los vecinos para revelarles cómo se encuentran sus calles y qué delitos son los que más se registran.

“Atente a las consecuencias”

Los ciudadanos de la Colonia Arboledas, en Zapopan, se cuidan entre sí. Con aportaciones propias han instalado pancartas y lonas para advertir a los transgresores que hay vecinos en alerta, y que están conectados las 24 horas del día: “Atente a las consecuencias”, les dicen a quienes intenten cometer robos o asaltos.

Pero no es el único espacio de la ciudad en donde los vecinos se han organizado. Cada vez son más los núcleos del Área Metropolitana de Guadalajara en donde sus ciudadanos cuidan los casas, calles y vehículos que están a sus alrededores.

Regularmente esa práctica es bien aceptada por las autoridades. La organización vecinal les permite dialogar con representantes de un amplio sector, y éstos a su vez les explican qué problemática específica es la que debe ser atendida. Un ciclo con un buen inicio y mejor final.

Sin embargo, en el Área Metropolitana de Guadalajara hay grupos ciudadanos que deciden patrullar sus calles y hasta detener a quienes eventualmente cometan delitos. En Tlajomulco hay casos documentados de vecinos que operan en el Fraccionamiento Chulavista resguardando la seguridad con bates y otros objetos; en Tlaquepaque ocurre lo mismo.

En el Salto, según Raúl Muñoz, jefe de un núcleo de guardias ciudadanas de San José del Castillo, hay cinco agrupaciones similares.

En Guadalajara, afirma el comisario de Seguridad, Salvador Caro, es la excepción. “Mientras el presidente municipal sea Enrique Alfaro y su servidor comisario, eso no va a existir porque eso violenta la ley… nosotros tenemos la capacidad de proveer en lo fundamental el servicio de seguridad pública”.

En Zapopan, hace meses se organizó un grupo en la Colonia Jardines de Santa Ana. La Policía se vio obligada a acudir y entrevistarse con los vecinos. El tercer mando de la corporación, Juan Pablo Hernández González, explica que, a partir de que recibieron más de 250 nuevas unidades, y la autoridad se comprometió a aumentar sus patrullajes, los ciudadanos dejaron de “vigilar” sus calles y avenidas.

“Tuvimos conocimiento el día 13 de octubre. Llegamos a una junta que tenían y era para organizar la guardia por horarios (…) Actualmente, los vecinos llevan sus guardias, pero no con la misma intensidad u hostilidad que se estaba realizando como en la primera semana”.

Las medidas más elementales para la vigilancia son los grupos de WhatsApp o cámaras de video. Y aunque Salvador Caro afirma que el 100% de las colonias tapatías tienen la atención de su Policía.

Cercanía

Mientras en Guadalajara el comisario Salvador Caro afirma que 100% de las organizaciones vecinales en el municipio están involucradas en programas preventivos, el Parlamento de Colonias dice que entre 20% y 25% de los núcleos vecinales que lo integran ya han adoptado medidas de autocuidado: grupos de WhatsApp, instalación de cámaras y silbatos, entre otras.

En el caso de Zapopan, la Policía afirma que se han intervenido 213 colonias con el programa de “Vecinos en Alerta” (una de cada cuatro en el municipio), con lo que se han capacitado 11 mil 858 personas. La corporación ofrece pláticas en materia de prevención, para que los ciudadanos reduzcan la posibilidad de ser víctimas de un delito, y sepan cómo reaccionar en caso de serlo.

GUÍA

Percepción de inseguridad

• La Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016 detectó 23.3 millones de víctimas de algún delito en el país durante 2015, que representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes.

• El gasto en medidas de protección para hogares creció en un 17.7%. Más mexicanos gastaron en cambiar las cerraduras, colocar candados y reforzar la protección de sus puertas y ventanas con rejas o bardas.

• En la encuesta más reciente se revela que el 72.4% de los mexicanos mayores de 18 años perciben inseguridad en su Estado. La sensación de inseguridad en su municipio y en su colonia es del 65.1 y 45.4%, respectivamente.

Fuente: Envipe 2016

Delitos más comunes

1.- Extorsión.

2.- Robo o asalto en calle y transporte público.

3.- Robo parcial del vehículo.

CLAVES

Conozca a sus policías

Proximidad. La Policía de Guadalajara ha emprendido una estrategia de proximidad que no sólo se basa en acercamiento con la ciudadanía, sino en rendición de cuentas. Por eso, cada mes los comandantes del sector o cuadrante entregan un informe de incidencias delictivas a los ciudadanos de cada núcleo.

Diálogo. Ese es el momento en que los vecinos pueden interactuar con sus autoridades y estrechar lazos para que conozcan las problemáticas que azotan a cada colonia.

Contacto. Si no desea esperar a que pase el mes, comuníquese con las oficinas de la corporación (1201-6070) y pregunte por los comandantes de su zona para que éstos sepan que los colonos quieren hablar con ellos.

Ejemplo. Christa Soto, representante vecinal de la Colonia Americana, sugiere que sean varios los vecinos y se reúnan en algún espacio público. Ellos, por ejemplo, acostumbran a reunirse en la plazoleta que está afuera del Mercado Juárez o incluso en el auditorio de la Universidad Enrique Díaz de León.

LA VOZ DEL EXPERTO

Cambios generacionales alejan a las comunidades

Rocío Herrera Cuéllar (integrante de Guadalajara 2020).

Las nuevas generaciones poco a poco abandonan las costumbres que antes mantuvieron unidas y seguras a las colonias de Guadalajara, pues los núcleos urbanos que hoy existen son desunidos. Sus pobladores no conviven mucho entre sí. Y en la periferia de la ciudad esa realidad es aún peor. “Como cuando llegas a otro país: eres avecindado. No hay arraigo ni interés, y por último no hay quien lo promueva”.

En la opinión de Rocío Herrera Cuéllar, de Guadalajara 2020, la metrópoli de hoy es “tan impersonalizada”, que no se conoce ni a quien vive al lado. “Hoy no tienes interés por el otro, y algo que antes era muy tapatío era juntarnos, porque nos conocíamos del barrio, del coro de la iglesia, o porque las familias se conocían entre sí. Había más convivencia en las manzanas”.

La proyección de la ciudad, agrega, ha incidido en ese alejamiento. Los ciudadanos viven muy poco en sus hogares por los traslados al trabajo, y por eso conviven poco con sus vecinos.

“Ir por las tortillas y hacer cola era a todo dar: ahí saludabas a tus cuates. Ahora ni vas a las tortillas, la tienda es un Oxxo y todo es totalmente impersonal”.

Por fortuna, dice, los indicadores al alza en inseguridad han comenzado a revertir esa tendencia. ¿La prueba? Las organizaciones vecinales. Pero ante el riesgo latente de que esas organizaciones se conviertan en guardias comunitarias, la solución es la redensificación y verticalización. En la medida que más personas convivan cerca de sus fuentes de trabajo habrá más cohesión.

Otra prueba de ello es la vía RecreActiva. “Allí ves familias que antes ni se veían y ahora se juntan a desayunar, o quienes se juntan para ir a pasear en bicicleta. Hay un motivo”.

Gobernación reconoce avances en seguridad

Tras una reunión entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, la Secretaría de Gobernación reconoció una reducción en la incidencia delictiva en los últimos tres meses en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La noticia se emite luego que, en agosto pasado, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Guadalajara fueran ubicados por el Gobierno federal en el grupo de los 50 municipios que concentraban 42% de los homicidios dolosos en el país.

“Es importante destacar que la mayoría de los indicadores delictivos muestran una disminución, y el resto de indicadores manifiestan una contención”, apuntó ayer la dependencia federal en un comunicado, tras la visita a Guadalajara de su titular, Miguel Ángel Osorio Chong.

Luego de ubicar a los cinco municipios jaliscienses en ese listado se han aplicado Reuniones de Seguridad para Seguimiento y Evaluación de Acciones Interinstitucionales en Municipios de Atención Prioritaria, como la que se realizó el martes por la noche en esta ciudad —en agosto, el fiscal Eduardo Almaguer aceptó que “la detención de líderes de grupos delictivos del crimen organizado generó que aumentaran los delitos del fuero común. En Jalisco particularmente el homicidio, el robo a vehículos y transporte de carga”—.

Sobresale que la estrategia federal es coordinada por la XV Zona Militar y consta de acciones en tres ramas, la operativa, donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional; la jurídica, con gente de la Procuraduría General de la República; y la de inteligencia, donde participa la Fiscalía, Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

De la reunión del martes, las autoridades federales también entregaron información detallada del fenómeno delictivo a los alcaldes, “lo cual permitirá avanzar con mayor eficiencia en la implementación de las acciones interinstitucionales”.

Por su parte, ayer el Ayuntamiento de Guadalajara respondió mediante un boletín que las acciones implementadas “han permitido recuperar zonas de gran importancia, como el Centro Histórico, El Santuario, 5 de Febrero, Medrano y Obregón, lugares que ahora son seguros y permiten el desarrollo del comercio legal en estos puntos”.

La Policía tapatía remarca que en los últimos tres meses se implementó el sistema operativo por cuadrantes. Así es como presume “una reducción en los delitos de robo a casa habitación en un 38.41 por ciento; robo a negocio en 27.25 por ciento, y robo a persona en 2.88 por ciento”. También el robo a cuentahabientes bajó, según sus estadísticas, 7.83 por ciento.

El Ayuntamiento destaca las reuniones semanales efectuadas con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, que han derivado en la creación del Grupo de Coordinación Interinstitucional de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde hay acuerdos y se implementan estrategias para abatir las actividades delictivas.

Sobre el tema de las estadísticas, la Fiscalía de Jalisco continúa revelando la incidencia anual por municipios, en la que se puede dimensionar una radiografía o la evolución del delito del fuero común, principalmente los robos en todas sus modalidades.

Pide CEDHJ informe a las corporaciones

Ante la serie de rumores y testimonios de que en el Área Metropolitana de Guadalajara hay grupos de civiles que están ejerciendo labores de “guardias ciudadanas”, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) iniciará una investigación de oficio, afirma el presidente de esa instancia, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

“Desde luego (iniciarán la investigación), no podríamos conocer de quejas por acciones de estos grupos ciudadanos, porque no se constituye como un acto de autoridad donde nos dé competencia a la Comisión para su conocimiento. Pero sí, derivado de este análisis que se realiza, sí es una motivación institucional para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inicie una investigación”.

Desde la semana pasada, el ombudsman instruyó a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento para abrir un acta de investigación. Ahora se pedirá a los gobiernos municipales y a sus respectivas corporaciones policiales que “nos rindan un informe sobre cuál es el comportamiento y qué es lo que está aconteciendo, porque el rumor ha subido, y cuando hay rumores entonces hay que atenderlos”.

El interés de esa instancia es, dice, para contribuir y a su vez exigir a las autoridades que hagan su trabajo.

El funcionario estatal recuerda que la seguridad pública es una función prevista para los gobiernos, y lo está desde el plano constitucional en su Artículo 21. Por ello, establecer “guardias comunitarias” al margen de los instrumentos legales sí es una violación a los derechos humanos y un delito. “No es una función que le corresponda a los particulares”.

Álvarez Cibrián afirma que, aunque la desesperación motive a emprender acciones por cuenta propia, sigue sin haber una justificación legal para emprender justicia por cuenta propia.

“Si bien se tiene derecho a usar un arma para la legítima defensa, en estos casos no hablamos de eso porque no hay la comisión o amenaza flagrante de que alguien está por disparar, sino que son acciones preventivas que no pueden confundirse la legítima defensa a la actuación de los grupos de la sociedad civil”.

Por eso, llama a las autoridades a acercarse más a sus pobladores y conocer tanto su realidad como sus necesidades, y atenderlas. “Deben tener una participación más coordinada, más decidida, más directa; pero lo que no se puede justificar es que se transgreda el orden constitucional”.

Sobre hechos recientes, como el de las personas a las cuales cortaron las manos, señalaron como ladrones y abandonaron en una colonia del Sur de la ciudad (en el municipio de Tlaquepaque) en octubre pasado, opina que ese no es un comportamiento habitual de la sociedad tapatía. Además, agrega, se ha visto años atrás en otros puntos del país, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y las autodefensas en el Estado de Michoacán.

“Creo que se debe evitar a toda costa este tipo de excesos, pero además dan un mensaje erróneo a la sociedad de dónde están los límites del Estado constitucional y democrático de derecho. La Constitución no está pintada en letras, sino que es un instrumento máximo que nos rige, pero que debemos las autoridades, por obligación, hacer vigente y que verdaderamente se conozca, pero sobre todo que se observe y respete”.

