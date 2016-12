Piden se investigue al Gobierno de Jalisco por espionaje

Organismos defensores de DH señalan que esta invasión se lleva a cabo de manera ilegal e injustificada

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- Representantes de organismos defensores de los derechos humanos en el entorno digital, solicitan que se investigue al Gobierno de Jalisco por las prácticas de espionaje del que ha sido señalado, tras haber contratado un software a la compañía Hacking Team para este fin.

Luis Fernando García, director la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la cual en esta semana presentó los resultados del informe ''El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control'', señaló que esta invasión a la privacidad de las personas se lleva a cabo de manera ilegal e injustificada.

Reiteró que entre 2013 y 2015, la Fiscalía informó que ha hecho cerca de 107 accesos a datos de usuarios y dos solicitudes de autorización judicial para hacer la intervención de comunicaciones privadas, "sin embargo, cuando le preguntamos al Poder Judicial, el Poder Judicial no ha revelado ni un solo dato ni una sola solicitud para llevar a cabo la intervención (en ese periodo)".

El software adquirido por el gobierno del Estado a la compañía italiana tuvo un costo de 700 mil Euros, "no se entiende y no checan las cifras (...).Solamente hay dos posibilidades: o el gobierno de Jalisco está utilizando el malware de vigilancia de manera ilegal, sin autorización judicial, en contra de no sabemos quién, probablemente periodistas, defensores de derechos humanos, es algo que tendría que investigarse o sancionarse en su caso, o en el mejor de los casos, el gobierno de Jalisco gastó 700 mil Euros en vigilar solamente a dos personas, cerca de 350 mil Euros".

Insistió en que debe haber consecuencias por la vigilancia ilegal, "que responda y dé la cara, porque hace un año dijo que esta vigilancia iba a ser utilizada para casos de secuestro, pero no la está usando para casos de secuestro".

Por su parte, el diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, destacó que se trabajará en una agenda en conjunto con estos organismos defensores, en materia de legislación y procesos de gobernanza en estos procesos, "vamos a ir hasta el final con estas organizaciones, al respecto de lo que nos vaya marcando la agenda, pueden ser acuerdos legislativos, pueden ser exhortos, pueden ser iniciativas, pueden ser comparecencias de funcionarios públicos, para que den cuenta de cómo han sido utilizados estos software, específicamente hablando de 'Galileo'".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ