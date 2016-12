Cifra de homicidios, a la baja por aprehensiones

El Secretario de Gobernación destaca logros en el combate a la delincuencia en 50 municipios considerados como prioritarios

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las capturas de cabezas del crimen organizado en Jalisco, específicamente del cártel Nueva Generación, eventualmente impactarán de manera directa en la reducción de los homicidios dolosos.

El funcionario federal estuvo en Guadalajara para sostener una reunión de seguridad con el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, así como los alcaldes de la Perla Tapatía, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

Reiteró que la estrategia de seguridad que se realiza en los 50 municipios con más índices delictivos ha rendido frutos en materia de los delitos del fuero federal. Aunque también se trabaja en los delitos comunes, como el robo a transeúnte y de casa habitación.

“Todo esto nos interesa por igual y tenemos que enfrentarlo juntos; entonces, sí está dando resultados, ya hay importantes avances; en otros lugares ha bajado el número de homicidios, pero nos ha costado más trabajo detener a blancos importantes, aquí hemos detenido blancos, y seguramente va a impactar y va a disminuir el número de homicidios”.

Aunque la reunión se tenía contemplada para las 19:00 horas, el funcionario llegó con retraso de una hora y media de Ciudad Juárez, donde sostuvo una reunión similar a la de Guadalajara.

Por otra parte, reconoció el trabajo policiaco que se hace en la Zona Metropolitana de Guadalajara en materia de atención entre municipios contiguos, además de que adelantó que el plan de realizar una Fuerza Única entre Jalisco y sus estados colindantes, como se realizó en la zona de La Laguna con Durango y Coahuila, va en buen camino.

“La delincuencia no ve límites, la delincuencia no ve territorios, lo que ve es oportunidades y esas oportunidades se encuentran cuando, en zonas con tanta población y pegados municipios unos a otros, pueden pasar de un lugar a otro y la corporación ya no puede seguir en otro municipio; eso que están haciendo en Jalisco, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, es lo que se tiene que hacer en el País.

PARTICIPANTES

Encuentro de alto nivel

En el encuentro también estuvieron presentes el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así como los alcaldes de la Zona Metropolitana.