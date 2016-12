Sólo cuatro de 30 aprueban examen para elegir nuevo auditor

Los aprobados obtuvieron calificaciones entre 80 y 84; tenían que contestar correctamente 80 de las cien preguntas

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Sólo cuatro de los 30 aspirantes que aplicaron ayer el examen por oposición para ocupar el cargo de nuevo auditor, obtuvieron calificación aprobatoria, lo que les permite continuar en el proceso para suplir al actual titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo.

Los aspirantes debían obtener como mínimo 80 de los 100 puntos que contemplaba la evaluación, la cual se desarrolló en el Congreso del Estado de las 15:24 a las 18:24 horas.

En menos de una hora, tras haber concluido el examen, la Comisión de Vigilancia hizo públicos los resultados, en los que se informaba que los cuatro aprobados fueron: Israel García Iñiguez, quien obtuvo 84 de calificación; Gustavo Alfredo González Pacheco, con 83; Ulises Rafael Chávez Sánchez, con 80; y Hugo Alberto Michel Uribe, también con 80.

Una vez dados a conocer los resultados, González Pacheco, quien desde hace 14 años trabaja en el ayuntamiento de Zapopan y obtuvo la segunda mejor calificación, fue cuestionado con relación a si no le preocupa ser señalado como el candidato de Movimiento Ciudadano, el aspirante respondió: "Ustedes van a ver en la entrevista la propuesta de trabajo que tengo, y si tengo la oportunidad de serlo, ustedes van a ver la propuesta, el planteamiento va a ser incluyente".

Por su parte, Michel Uribe, actual subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, considerado como uno de los polémicos y señalado como el candidato del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, a su llegada a la aplicación del examen intentó evadir a los medios de comunicación, sin embargo, tras ser cuestionado en torno a si el mandatario estatal le dio la bendición, intentó hacer mofa y posteriormente comentó que sí le avisó que se inscribiría y no dio más detalles.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza, respondió que el funcionario estatal no está impedido a participar en el proceso, "la Constitución habla de titulares de Secretarías, él no es el titular de la Secretaría, él no es inelegible en base al tema constitucional".

El diputado informó que el examen, que fue elaborado ayer a partir de las 9:20 horas, en presencia de observadores ciudadanos, abarcaba conocimientos en materia jurídica, de fiscalización, de control del recurso público, de contabilidad gubernamental.

Algunos aspirantes comentaron que hubo preguntas capciosas, una repetida en materia de armonización contable, que se cuestionó sobre la Ley General de Transparencia -lo cual no esperaban-, y que estaba más enfocado a derecho.

Los cuatro que pasaron el examen, acudirán este jueves a la entrevista con los diputados. Los currículos serán publicados este día.

A pesar de que alrededor de las 13:30 horas, el diputado de MC, Augusto Valencia López, y el independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, señalaron algunas irregularidades, entra éstas, el que el asesor de este último, Jesús Ibarra, había sido notificado sobre la cancelación de la reunión de ayer, sin embargo, luego se aclaró que fue falta de comunicación y que sí había participado en el proceso.

A través de un comunicado, la Junta de Coordinación Política aseguró que el proceso se desarrolló con total transparencia.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ