Congreso aprueba a medias la evaluación de Cimtra

Obtiene una calificación de 61.5 puntos sobre cien; se tomaron en cuenta ocho bloques

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- El Congreso del Estado aprobó a medias la evaluación que le realizó el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) al Congreso del Estado.



Mientras que rindió buenas cuentas en el tema de acceso a la información pública, integración, estructura y desempeño legislativo, reprobó en el tema de control interno, administración y vinculación ciudadana, que representan algunos de los rubros más importantes en materia de transparencia en un poder como el Legislativo, advierte el coordinador de Cimtra Jalisco, Carlos Javier Aguirre Arias.



"Son los tres bloques fundamentales para combatir la corrupción; que en estos bloques haya deficiencias significa un caldo de cultivo para la corrupción".



La calificación general del Legislativo en la evaluación fue de 61.5 puntos sobre 100. Para realizar el ejercicio se tomaron en cuenta ocho bloques, 45 variables y 212 indicadores; de estos últimos, el 58% son de cumplimiento obligatorio por ley y el 42% son por exigencia ciudadana.

Los temas con calificaciones reprobatorios tienen que ver, en el caso de control interno, con que no hay una vigilancia al gasto de los diputados, información retrasada de cuentas públicas y la falta de una contraloría interna fuerte. En este rubro el Congreso alcanzó apenas una calificación de 23.5.



En la vinculación ciudadana se alcanzó una calificación de 39.1 y tiene que ver con que no hay un acercamiento real con los ciudadanos, en la página web del Congreso no existe un apartado donde las personas puedan preguntar o quejarse, además de que no hay información traducida a lengua indígena.



En cuanto a la administración, donde el Legislativo sacó 43.5 de calificación, no se tienen de manera pública los procesos de contratación de personal y no se tiene un listado claro de los bienes muebles.



Aguirre Arias mencionó que falta que se genere una figura de control, pues el Congreso no le rinde cuentas a nadie sobre sus gastos. Además, señaló que los tres bloques reprobados tienen que ver con el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).



"Por eso es que es muy importante que en los próximos días se elija una figura totalmente ciudadana y capaz, para aumentar la efectividad de la auditoría porque, en control interno, nosotros revisamos que las cuentas públicas del Congreso no están actualizadas".



En este mismo sentido, el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza, reiteró que la sociedad no puede continuar con la aceptación de la opacidad en las autoridades, por lo que apuesta a que el nuevo auditor sea un candidato con perfil ciudadano y un historial impecable.



La evaluación 2016 de Cimtra apenas se ha realizado en dos estados, Jalisco y Chihuahua, que obtuvo una calificación de 61.2 sobre 100.



Ante los resultados obtenidos en el Legislativo de Jalisco, Cimtra enviará a los diputados un documento con recomendaciones para mejorar en materia de transparencia, tales como cumplir con la totalidad de publicaciones de la Ley 3 de 3 de todos los diputados, que se regule la actividad del cabildeo, que se fortalezca el control interno, presentar la información en lenguajes y diseños más amigables, así como hacerla incluyente, entre otros.



La calificación



Integración y estructura 81%

Desempeño legislativo 84.5%

Documentación legislativa 62.1%

Gastos 69.4%

Administración 45.5%

Control interno 23.5%

Vinculación ciudadana 39.1%

Acceso a información pública 86.7%



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR