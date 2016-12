Jorge Arana regresa al Congreso tras asalto

El legislador detalla que fueron dos hombres los que le despojaron de su vehículo hace dos semanas

GUADALAJARA, JALISCO (05/DIC/2016).- Tras el asalto del que fue víctima hace alrededor de dos semanas, el diputado priista, Jorge Arana Arana, regresó este día al Congreso del Estado para presidir la sesión de la comisión de Gobernación.

Aunque el legislador no quiso dar detalles de la investigación, informó que fueron dos hombres los que lo despojaron de su vehículo el pasado 21 de noviembre, “fueron dos tipos: uno de 35 a 40 años, otro de 40 a 45 años aproximadamente, a mano armada (el asalto), y me aventaron y me golpearon, no me robaron ni la cartera, ni pertenencias, ni me golpearon, eso fue un aventón que me dieron y ya se llevaron mi vehículo”.

Tras ser cuestionado con relación a si el asalto pudo tratarse de un intento de secuestro, el diputado respondió: “A como yo lo vi, fue circunstancial, porque si hubiera sido así, hubiera sido en un lugar fijo, en mi casa. No se llevaron ninguna pertenencia, seguramente no supieron ni quién era”.

Aclaró que no vio a los asaltantes pues lo encañonaron, “cuando ellos se bajaron del vehículo, lo único que escuché que dijo uno de ellos: ‘nos hubiéramos bajado en la otra esquina’, fue lo que escuché, por eso voltee, y ya llegaron con dos pistolas los dos (asaltantes), fue todo, se llevaron el vehículo (…). Uno de ellos le preguntó al otro que si me mataba y el otro le dijo: ‘no déjalo’. Le di las llaves y todavía el que dijo que si me mataba le preguntó al otro que si me golpeaba, y el otro le dijo: ‘no, ya déjalo así, vámonos’”.

Incluso, una vez que se encontraban ya dentro del vehículo, intentaron quitarle el reloj, “pero yo traía una pulserita de un santo y estaba entre el extensible, y vieron que se iba a tardar y se fueron. Al momento de que me bajaron, me aventaron, eso fue, no me golpearon de ninguna manera, pero sí me amenazaron”.

Debido al aventón que le dieron tras bajarlo del vehículo, el diputado se lastimó la rodilla y tuvo que ser operado, por lo que anda en muletas y requerirá algunas semanas de rehabilitación.

Arana Arana aclaró que sí tiene escolta, el cual le fue asignado por la Fiscalía por su periodo como alcalde de Tonalá, sin embargo, como era día festivo cuando ocurrió el asalto, esta persona se encontraba de descanso, por lo que no reforzará su seguridad.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ