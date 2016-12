Desalojan el plantón de maestros de la Plaza Liberación

Los docentes duraron 235 días en el sitio; Gobierno estatal afirma que fueron retirados sin violencia

GUADALAJARA, JALISCO (05/DIC/2016).- El Gobierno de Jalisco dio a conocer que en la madrugada de este lunes desalojó a los maestros que estuvieron durante 235 días en plantón en la Plaza Liberación, en un operativo que, aseguró, se llevó a cabo sin violencia.

El desalojo estuvo a cargo de personal de la Secretaría General de Gobierno, de acuerdo con un comunicado emitido por el Gobierno estatal: personal de la Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, del área de Asuntos del Interior, ante la supervisión de personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno y de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Según el relato de la Secretaría de Gobierno, una persona que se identificó como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Campesinos desalojó el lugar en calma, junto con dos mujeres, otro hombre y una menor de edad.

Los maestros que estuvieron en plantón en la Plaza Liberación son simpatizantes del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Sucobaej) y del Frente Magisterial de Jalisco.

La versión del Gobierno del Estado es que había emitido dos oficios para convocarlos a restablecer el diálogo suspendido desde julio pasado: el número DGEEDP/56/2016, del 30 de noviembre, y el DGEEDP/57/2016, del 2 de diciembre.

No hubo respuesta a tales oficios y, además, este fin de semana concluyó la Jornada Nacional de Evaluación a maestros, en la que docentes que no habían rendido examen o no habían aprobado tuvieron una nueva oportunidad de someterse a este proceso.

Cumplidos esos procesos, dijo el Gobierno del Estado, se desalojó el plantón. La Plaza Liberación será usada para instalar adornos y áreas recreativas por Navidad.