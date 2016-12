Piden equilibrio ante posible subsidio al transporte público

Aclaran que no están en contra de la ayuda a quien lo necesita, como estudiantes y adultos mayores

GUADALAJARA, JALISCO (05/DIC/2016).- La posibilidad de que el Gobierno del Estado pueda subsidiar al transporte público evitaría que se resolvieran los problemas de fondo en torno al servicio, consideraron Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); Alma Chávez, presidenta de Víctimas de Violencia Vial AC; y la doctora Adriana Inés Olivares, responsable del proyecto de Movilidad y Espacio Público del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

“Si fueran tarifas (operativas) de 10, 12 pesos, y que para la gente quedara en siete pesos, entonces va a ser sólo negocio para los transportistas, no van a buscar ahorros”, expresó Curiel.

El presidente del CCIJ dijo que no está en contra del subsidio para quien lo necesita, como estudiantes o gente de la tercera edad, pero debe haber un equilibrio para que salgan ganando todos, incluso los trabajadores de los camiones.

“Que el negocio no sea subsidio en ciertos rubros, por ejemplo en el campo el negocio es el subsidio y no lo que produces, no podemos caer en eso. También es muy triste que de repente hay choferes del transporte público que trabajan 14 ó 16 horas, eso es lo que está pasando y no está bien”.

Detalló que otro ejemplo es que se pueden buscar medidas como el ahorro de gasolina por medio de la afinación: “Si tú afinas tu vehículo al final de cuentas tienes un ahorro en el combustible, si vas buscando hacer ese tema de eficiencia vas a ser productivo, pero si tu negocio va a tener el subsidio, te olvidas de la eficiencia”.

Curiel subrayó que el tema del transporte público es la única alternativa para la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. “No más calles, no más puentes, no segundos pisos; la verdadera solución es que debemos de apostarle a un transporte público eficiente, seguro, y que dé un buen servicio a la gente”.

Daniel Curiel consideró positivo el cambio en el esquema del comité técnico que revisa la tarifa del transporte público, que tendrá la presencia del Observatorio de Movilidad, que representa los intereses de la sociedad: “Si el Observatorio ciudadano está en ese comité técnico creo que puede ser algo muy interesante, que realmente beneficie a la sociedad”.

Piden transporte de calidad

La doctora Adriana Inés Olivares, responsable del proyecto de Movilidad y Espacio Público del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, del CUAAD, señaló que lo que debemos preguntarnos es el tipo de transporte que se estaría subsidiando. “Si vamos a subsidiar el mismo tipo de transporte evidentemente a los únicos que apoyan es a los transportistas”, sentenció.

Olivares consideró que sería diferente si hubiera un sistema de transporte integrado que trabajara en el sistema ruta-empresa, que los choferes no siguieran “jugando carreritas”, que no bajen gente en lugares prohibidos, etcétera. “Todavía hay un conjunto de problemas que no se ha solucionado, entonces qué van a subsidiar, si fuera un servicio de buena calidad está bien que lo hagan y que suba el precio”.

Para la académica hay alternativas como la integración modal y tarifaria, en donde puedes tomar un transporte y que con el mismo boleto te puedas subir a otro. “Si yo tengo que tomar dos autobuses y una tarifa de diez pesos, pero eso me alcanza para mis viajes está bien, porque es un destino completo, eso lo hacen en otros países”.

CONDICIONAR SUBSIDIOS A MEJORAS

Alma Chávez, presidenta de Víctimas de Violencia Vial AC, considera que si acostumbramos a los transportistas a tener varios subsidios no va a haber un cambio, porque será muy cómodo para ellos: “Creo que el subsidio sí tiene que ir pero condicionado a una mejora, el que cumpla con lo que marca la Nueva Ley de Movilidad, que no tenga siniestros o cuentas pendientes con lesionados, víctimas del transporte público. Un subsidio que se pueda perder si no cumple con la norma de calidad y servicio”.

Chávez recordó que muchas veces los transportistas obligan a las víctimas a otorgar el perdón por poco dinero a cambio, y declaran cosas muy distintas a los medios. “Por qué quieren aumento de tarifa, por qué quieren subsidios, si no están actuando de forma correcta”.

Además, indicó, sigue el problema de las condiciones deplorables en las que trabajan muchos choferes.

Sobre otras alternativas en lugar del subsidio, Chávez señaló que una idea que pudiera beneficiar sería el pago multimodal, que por diez o doce pesos la gente pudiera subirse a todas las rutas de transporte público que utilizan en un día.