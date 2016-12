Sophie recibe una mano hecha con tecnología 3D

Se entregaron prótesis a 40 niños como parte del programa Una Idea para Cambiar la Historia

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- Sophie Corona Cisneros quiere poder peinarse, ser estilista, enfermera, maestra y muchas cosas más. Tiene seis años y es una niña sonriente, inquieta, independiente y con ganas de conocer todo a la vez.

Ella fue una niña prematura, lo que provocó que no se pudiera desarrollar del todo su cuerpo y nació sin una mano. Pero eso no le ha impedido hacer lo que quiere, sentirse como todos los demás niños y jugar con ellos.

Sophie soñaba con que llegara el 3 de diciembre, porque era el día en que le regalarían una mano impresa en 3D, y así fue. Como parte del proyecto Una Idea para Cambiar la Historia, de History Channel, 40 niños con discapacidad recibieron prótesis de manos.

“Me siento muy bien, me siento muy contenta y emocionada porque me van a dar mi mano; voy a poder recortar, escribir y jugar también, porque no puedo agarrar todo”.

Los papás de Sophie se mostraron contentos al ver a su hija emocionada con su nueva mano, aunque aseguraron que siempre ha sido una niña feliz, a la que su discapacidad no la ha frenado en ningún momento.

Los niños como Sophie y sus familias participaron en la sesión de Una idea en Acción, en el Trompo Mágico, donde ellos mismos pudieron armar las manos con sus colores y emblemas de sus superhéroes favoritos.

La entrega de prótesis fabricadas en impresoras 3D se realizó en colaboración con el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Jalisco, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró ayer 3 de diciembre.

PROYECTO ATOMIC LAB

Innovar en beneficio de la población

El proyecto Una Idea para Cambiar la Historia busca que las mentes innovadoras de Latinoamérica destaquen y trasladen sus ideas para que impacten en beneficio de la población, señaló César Coletti, vicepresidente de Marketing de History Channel, durante la entrega de prótesis impresas en 3D a 40 niños con discapacidad.

“Estamos entregando más de 40 manos mecánicas a diferentes chicos, que de la mano del Gobierno de Jalisco hemos podido seleccionar conjuntamente con Campus Party y patrocinadores”.

Cada niño beneficiado tendrá un seguimiento puntual para que sus prótesis puedan ser sustituidas conforme vayan creciendo.

Este programa de responsabilidad social se pudo concretar con el proyecto ganador de la versión 2015 de Una idea para Cambiar la Historia, denominado Atomic Lab, encabezado por Gino Tubaro, un joven argentino que junto con todo su equipo hicieron realidad los sueños de familias de escasos recursos.

Tubaro confesó que ver a los niños utilizando su nueva mano es un momento irrepetible.

“La esencia de esto es ayudar a los chicos; estamos entregando 40 manos, 40 chicos se van con una mano impresa en 3D y 40 chicos van a irse a su casa sitiándose súper héroes; sentimos que transformar a chicos con una capacidad en súper héroes nos llena un montón”.

EL DATO

Próximo ganador

El ganador de Una Idea para Cambiar la Historia 2016 será anunciado el próximo miércoles. Entre los cinco finalistas está un participante tapatío.