Diputados discutirán 'Ley anticotos' hasta el próximo año

Augusto Valencia asegura que si no tiene otra alternativa van a someter el tema a una discusión en el pleno

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Aunque no cuenta con la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales ni de la de Desarrollo Urbano, el diputado Augusto Valencia López someterá a discusión del pleno el dictamen de la denominada "Ley anticotos" el siguiente año, que busca limitar la privatización de calles al interior de fraccionamientos.



De acuerdo con Valencia López, un órgano legislativo tiene la facultad de subir los dictámenes aprobados, por lo que la Comisión de Asuntos Metropolitanos buscará el aval del Congreso del Estado el primer trimestre del próximo año, ya que la fracción de Movimiento Ciudadano, a la que pertenece, es mayoría.



"Si no nos dejan otra alternativa vamos a someter el tema a una discusión en el pleno, es decir, no se van a librar de que se discuta el tema en el pleno".



Rocío Corona Nakamura señaló que esta iniciativa no se ha aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales debido a que no ha logrado el consenso de la mayoría de las fracciones parlamentarias.



A reserva que de se analice profundamente la propuesta, Corona Nakamura señaló que las reformas que propone Valencia López podrían atentar en contra de la autonomía municipal, ya que es facultad de los propios ayuntamientos entregar las concesiones a los fraccionamientos.



"La decisión, dado a que son espacios que competen al municipio, la tiene que tomar el cabildo en pleno. No podemos nosotros a rajatabla decir que se aprueba un ejercicio que le corresponde a los ayuntamientos".



Por su parte, el diputado emecista y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ramón Guerrero adelantó que respaldará la iniciativa, sin embargo, consideró que deberá de incluirse la visión de los expertos y académicos urbanistas.



Por ello, indicó que someterán a consideración este tema durante el foro que se llevará a inicios de año para tratar el tema de la Ley de Derecho a la Ciudad.



La propuetsa de Valencia López plantea reformas al artículo 305 del Código Urbano y al artículo 103 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con el fin de que no se pueda privatizar avenidas o calles con controles de acceso, como vallas o seguridad privada.



Según el documento, los cotos desarrollados en Zapopan y Tlajomulco han privatizado dos mil 500 metros de vialidades y áreas verdes que deberían de ser públicas. Además, el crecimiento de la mancha urbana mantiene el 12 por ciento de las calles cerradas.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ