Proyecto para combatir corrupción en desarrollo urbano gana 1 MDD

Se creará una plataforma digital para obtener permisos para desarrollos urbanos o negocios

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Los 170 desarrollos irregulares detectados por la actual administración tapatía —autorizados en la pasada—, serían una muestra de los problemas de corrupción que se presentan en el municipio en materia de desarrollo urbano, y los cuales se buscan combatir a través del proyecto Gestión Integral de la Ciudad, desarrollado por el Gobierno de Guadalajara, que ayer resultó uno de los cinco ganadores del Mayors Challenge 2016 de Bloomberg Philanthropies.

Este premio permitirá a la ciudad recibir un millón de dólares para desarrollar la propuesta, también conocida como mapeo del crecimiento, que consiste en la creación de una plataforma digital, a través de la cual, se podrán obtener permisos para desarrollos urbanos o negocios.

“Presentamos toda una plataforma, no solamente para que los ciudadanos tengan más información respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una ciudad, sino para que en el futuro, cuando esta herramienta esté lista, la gente pueda hacer cualquier trámite relacionado con desarrollo urbano sin tener que tocar base con ningún funcionario público”, subraya el alcalde Enrique Alfaro Ramírez.

Autoridades municipales proyectan que la plataforma quede lista en menos de un año. Con este proyecto se pretende construir procesos de transparencia, de rendición de cuentas, y de fortalecimiento de la ciudadanía en la toma de decisiones de Gobierno.

Para el alcalde, la única manera de combatir los actos de corrupción, es que la gente haga suyo este tipo de mecanismos: “Que los conozca, los use y defienda ante los cambios de Gobierno. No hay garantía alguna que permita blindar a un municipio contra la corrupción; la única vía, la más sólida, la más eficiente, es que los ciudadanos no se dejen engañar”.

Guadalajara resultó ganadora del Mayors Challenge 2016, junto con otras cuatro ciudades latinoamericanas: Bogotá, Medellín, Santiago y São Paulo, esta última recibirá cinco millones de dólares.