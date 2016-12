Alza en robo de motos dispara costo de seguros

Ante los aumentos del parque vehicular, delitos y accidentes, el precio de las pólizas se triplicó entre 2014 y 2016

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Juan Melo y Armando Rosas tienen una historia en común: les robaron sus motos. Al primero en su cochera; al segundo en el estacionamiento de los departamentos donde vive.

A medida que aumenta el número de motos en la metrópoli también se incrementan los robos y accidentes, pero con ello el costo de los seguros. Agentes de estas empresas coinciden en que la siniestralidad siempre tiene un impacto directo en el precio de las pólizas. Por ejemplo, hace tres años, para una motocicleta de 125 centímetros cúbicos (las que dominan el parque vehicular) costaba dos mil pesos; hoy, entre cinco mil y seis mil pesos.

De acuerdo con el Inegi, la cifra de motocicletas registradas en la metrópoli ascendió a 178 mil unidades en 2015, un aumento de 13% en comparación con 2014 (156 mil). Y mientras apenas cinco de cada 100 están aseguradas en Jalisco, la Fiscalía del Estado detalla que entre enero y septiembre de este año se presentaron 503 denuncias por el robo de estos vehículos en la ciudad. Esto supone un aumento de 47% con el mismo periodo de 2014 (237 robos).

Teresa Gaona, encargada del Departamento de Autos en Isaac Seguros y Fianzas, Carlos Wolstein, agente de seguros, y Ricardo Gallegos, gerente de oficinas de Quálitas, explican que mientras más unidades hay en circulación mayor es la siniestralidad. “Entre mayor número de unidades por asegurar es más alta la siniestralidad para las compañías”, explica Teresa Gaona. Por eso el aumento en las pólizas.

De acuerdo con los agentes de seguros, el costo de una póliza depende del modelo, año, cilindraje y costo de la moto. Y puede oscilar desde los tres mil hasta los 16 mil pesos. Sin embargo, el aseguramiento es un servicio especializado que no ofrecen la mayoría de las compañías por la misma razón que dispara el costo de las pólizas.

“A muchas compañías de seguros no les gusta ofrecer este servicio porque es un riesgo muy elevado. Sobre todo porque el motociclista no es muy cuidadoso, muchos se pasan altos y no manejan de forma ideal, además no utilizan medidas de seguridad”, añade Carlos Wolstein.

La cobertura incluye daños a terceros, materiales y robo, pero casi ninguna compañía ofrece gastos médicos, pues el riesgo es muy alto y prácticamente en todos sufren algún tipo de lesión.

“Tener un respaldo que te pueda proteger de ese tipo de daños te evita que puedas pagar cantidades elevadas por indemnizaciones, salir de un proceso penal con abogado y no perder tu patrimonio”, añade Ricardo Gallegos.