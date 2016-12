Discuten la pertinencia de las coaliciones electorales

Se discutieron los factores que llevarían a formar alianzas para llevar propuestas a cabo

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Ante un panorama que apunta a que en las elecciones de 2018 llegará un presidente que no contará con mayoría en las cámaras de diputados y senadores, la coalición de Gobierno, tal y como se estableció en una reforma constitucional de 2014, podría ser una alternativa para que se cristalicen las propuestas del mandatario mexicano, aseguró José Woldenberg, quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), durante el debate “Coaliciones Políticas, ¿solución al régimen político mexicano?”, que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Al respecto, Diego Fernández de Cevallos dijo que, en el papel, la idea de este tipo de coaliciones es impecable. Sin embargo, señaló que ejecutarlas es más complicado. Puso como ejemplo al ex presidente francés, Francois Mitterrand (1981-1995), quien realizó una alianza similar y fracasó. Por esta razón, el ex candidato a la presidencia propuso las segundas vueltas y gobiernos no mayores a cuatro años.

En la discusión, moderada por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, el abogado Diego Valadés explicó que la esencia de las coaliciones electorales ha formado parte de la cultura electoral de los últimos años y se caracteriza por la asociación temporal de dos o más partidos con un propósito exclusivo y referente a los comicios en disputa.

Los participantes también discurrieron sobre el fracaso del Pacto por México. Valadés comentó que el acuerdo se agotó porque sólo lo planearon el presidente y los titulares de los partidos políticos.

Por su parte, Fernández de Cevallos acentuó que la falla se dio por la soberbia y ceguera del Gobierno federal y por la pequeñez del talento de los negociadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por último, Woldenberg destacó que implementar la segunda vuelta sería posible sólo para cargos ejecutivos y de ninguna manera para representantes del Congreso.