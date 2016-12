El Houston Hospital Methodist, opción de salud para mexicanos

Cerca de 600 pacientes tapatíos acuden a Texas cada año para recibir algún tratamiento

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Recibir un diagnóstico de alguna enfermedad como cáncer, o cualquier otro problema que represente la pérdida de la salud, es un balde de agua fría para la persona y toda la familia.

Una gran cantidad de estos pacientes acude a Houston, Texas, el lugar de mayor referencia en la atención de salud a nivel global, y el Houston Methodist Hospital es uno de los centros más grandes de atención médica.

Además de axuliar a estadounidenses, gracias al programa de atención internacional que tiene el Houston Methodist Hospital, se acompaña a las personas que llegan de todo el mundo para recibir un servicio en el nosocomio, muchas provenientes de México.

Cada año, el área de Servicios Globales recibe cerca de dos mil 500 personas de México, quienes buscan una segunda opinión, un primer acercamiento con un médico del hospital o van a practicarse algún tratamiento. De estos, entre 500 y 600 son de Guadalajara, el resto son de Monterrey, Torreón, Mérida, Ciudad de México y Chihuahua, entre otros.

El oncólogo e investigador, Héctor Alejandro Preti, y un equipo de personas del hospital, estuvieron en Guadalajara para fortalecer sus lazos con algunos hospitales de la ciudad y ofrecer una charla con pacientes, ex pacientes y familiares, para que de primera mano tuvieran un acercamiento con las actividades del hospital, así como ofrecer información sobre el programa de atención a mexicanos.

Aquí en Guadalajara se encuentra Gabriela Ramos, quien brinda un enlace directo entre la ciudad y el hospital, para poder acompañar a los pacientes en su proceso.

La gerente del servicio de atención global, Melissa Peña, explica que el proceso de atención empieza con Ramos, quien contacta a los pacientes con el hospital, y una vez que llegan allá, se brinda un acompañamiento desde el primer momento.

Este acompañamiento ayuda al paciente a tener una mejor estancia y se le ayuda a disminuir un poco la presión de la situación por lo que pasa, para que se enfoque en su tratamiento o atención médica.

FACTORES EXTERNOS

El tabaquismo es el enemigo número uno

El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes en todo el mundo, ya que mata a un millón y medio de personas cada año a nivel global.

En los últimos años se han tenido muchos avances en tratamientos de la enfermedad, por lo que el pronóstico y expectativa de vida de los pacientes ha mejorado considerablemente.

Sin embargo, los factores externos, como el tabaquismo, representan un riesgo importante, advierte el médico oncólogo e investigador del Houston Methodist Hospital, Héctor Alejandro Preti.

“La causa número uno es el tabaquismo; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo se lleva seis millones de vidas al año, no sólo por cáncer de pulmón, sino por otros cánceres y enfermedades vasculares, entonces es el enemigo número uno hoy en día”.

A diferencia de otros tipos de cáncer, en el del pulmón no incide tanto el tema hereditario, sino los factores de riesgo externos como el consumo de tabaco, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo.

La mayoría de los tipos de cáncer son curables, otro tanto son tratables o controlados, y esto se debe a diversos factores.

No obstante, la mayoría de las personas no conoce del tema, no tiene información en un lenguaje sencillo y tampoco se interesa por saber, hasta que escucha la palabra cáncer.

“Estamos aumentando la detección temprana de cáncer, estamos diseñando terapias más efectivas en erradicar la enfermedad por completo, pero de cualquier manera, lo que el ser humano percibe tiene que ver con lo que el ser humano conoce, y la palabra cáncer inmediatamente paraliza a la persona, porque implica muchas cosas a la vez”.

La obesidad, otro factor de riesgo

La obesidad no sólo está presente como factor para enfermedades metabólicas, sino también crónicas, y entre ellas está el cáncer.

Está comprobado que la obesidad es un factor de riesgo importante en la presentación de distintos tipos de cáncer, por lo que al prevenirla también ayuda a prevenir el cáncer, asegura el especialista en oncología, Héctor Alejandro Preti.

“Un montón de cánceres se relacionan con la obesidad, desde cáncer de próstata, páncreas, mama, colon, todos esos están relacionados con un aumento del índice de masa corporal”.

Otra característica del cáncer es que sus tipos aparecen de manera diferente en las distintas sociedades del mundo. Esto tiene que ver con la genética pero más con las costumbres y factores ambientales.

Mientras que en Australia hay una mayor incidencia de melanoma o cáncer de piel, en Inglaterra hay una incidencia más alta de cáncer de pulmón, en Japón hay más cáncer de estómago y en Estados Unidos hay más cáncer de colon que cualquier otro tipo.

En México, el número uno en mujeres es cáncer de mama y en hombres el de próstata. En segundo lugar se encuentra el de pulmón.

“Si uno toma pacientes que viven en Japón y se mudan a Estados Unidos, cambia la incidencia, entonces no solamente el factor hereditario o el factor genético, también es la cultura, exposición a ciertos tipos de comidas, costumbres y medio ambiente que interviene en eso”.