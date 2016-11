'Se robaron la moto de mi cochera…'

En los últimos tres años, el robo de estos vehículos está en incremento en la Zona Metropolitana

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- A Juan Melo le robaron su motocicleta Italika el 4 de septiembre: la sacaron de la cochera de su casa en la Colonia Villas del Ixtépete en Zapopan.

“Llegué la noche del sábado a mi casa y guardé mi motocicleta en la cochera. Pasé la noche en casa de mi mamá y regresé a la mía hasta el domingo por la tarde y mi moto ya no estaba. Sacaron la moto de mi cochera y se robaron algunas herramientas que tenía ahí”.

Juan Melo sintió coraje, pues compró la moto para trasladarse con facilidad a su escuela y a su trabajo. Sobre todo, se sintió inseguro porque los ladrones tuvieron la osadía de forzar el cancel de su vivienda.

“Tenía un año y medio con mi moto, era mi medio de transporte para todo. Es económico, rápido y no gasta mucha gasolina. Pero se metieron a mi casa y como siempre nadie vio nada”.

Su primera reacción fue llamar a la Policía de Zapopan, quienes no acudieron bajo el pretexto de que el robo había sucedido hace varias horas y que no tenía caso mandar a una patrulla. Pero al día siguiente acudió a la Fiscalía de Jalisco para levantar su denuncia y tuvo que pedir el día en su trabajo y faltar a la escuela, pues esperó ocho horas para que lo atendieran.

Juan enfrenta problemas con la aseguradora porque no le quieren pagar su moto. Argumentan que la factura del vehículo no está a su nombre y lo acusan de fingir el robo para cobrar el seguro.

“Ahorita me estoy moviendo en camión, pero quiero comprar otra moto. Estoy esperando a que me resuelvan los del seguro porque no quieren hacerse responsables. Aunque la verdad creo que sí voy a perder dinero”.

Recuperan 260 unidades en este año

Las policías municipales y la Fiscalía General recuperaron 260 motocicletas que tenían reporte de robo durante el 2015 en todo la Entidad, de acuerdo con datos proporcionados en el portal Vehículos Recuperados de la dependencia estatal.

Destaca que la mayoría son motos de bajo cilindraje (entre 125 y 150 centímetros cúbicos) de las marcas Yamaha, Italika y Honda, de las cuales recuperaron 69, 66 y 47 unidades, respectivamente.

El resto son de fabricantes de motos como Bajaj, Veloci, Kurazai, Vento, Islo, MB Motos, Suzuki, Keeway y Carabela, entre otros.

Mientras que durante 2014 se recuperaron 167 motocicletas, casi todas de las mismas marcas que en el 2015. Aunque también aseguraron algunas con más alto valor comercial y cilindraje, como una Harley Davidson modelo 2003.

Servicio especializado

Olivia Zamora, presidente de la Asoci ación de Agentes de Seguros y Fianzas de Jalisco, informa que los seguros para motocicletas son un servicio especializado que no todas las empresas aseguradoras ofrecen por el riesgo que esto implica.

“Es un riesgo alto, regularmente cuando una motocicleta se ve involucrada en un choque, esta se acaba. El robo también es muy fácil, nada más la suben a una camioneta y ya. Las primas se miden de acuerdo con la siniestralidad, por eso es un servicio especializado”.

Subraya que hay al menos tres empresas en el Estado que aseguran motocicletas con cobertura amplia, que incluye: daños materiales, asistencia vial, robo y daños a terceros. Aunque indica que los gastos médicos es un servicio restringido. “Hay algunas aseguradoras que sí ofrecen gastos médicos… pero es cuestión de buscar en el mercado”.

Acentúa que no hay una media del costo del seguro para este medio de transporte, pues este se tiene que cotizar específicamente en cada caso.

“Necesitamos ver la factura, el cilindraje, el peso y qué tipo de moto es, porque hay motos desde 15 mil pesos hasta medio millón. No hay una media, es de acuerdo con el modelo, al año y a la marca. También depende de la cobertura y de la compañía”.

Olivia Zamora destaca la importancia de contar con un seguro debido al alto índice de siniestralidad de las motocicletas.

“Las personas no se aseguran por falta de cultura y educación, no hay otra explicación. Hace 30 años era casi imposible asegurar a una persona, pero ya hay más conciencia y nos ayuda mucho que salgan financiados y que tener una póliza se ha vuelto obligatorio de alguna forma. Pero desgraciadamente no tenemos conciencia, mucha gente paga un dineral por ir a ver a un artista o en un celular, pero no pueden pagar 300 meses mensuales en una póliza”.

JALISCO, ENTRE LOS MÁS REZAGADOS

Mínimo porcentaje de vehículos asegurados

En Jalisco hay tan sólo 12 mil 908 motocicletas aseguradas, un porcentaje mínimo del total del parque vehicular de este tipo de medio de transporte. Así lo indicó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con información actualizada al 2014.

Según AMIS, que cruza datos proporcionados por las aseguradoras y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2014 había 280 mil 457 motos en circulación en todo el Estado, de las cuales apenas el 5% contaban con un seguro. Esto deja a Jalisco lejos de Estados con mayor porcentaje de motocicletas aseguradas.

La Entidad donde más ciudadanos optan por tomar medidas para proteger su patrimonio e integridad es Coahuila, donde el 59% de las motos en circulación cuentan con una póliza; es decir, que mil 568 motos de un total de dos mil 643 están protegidas.

Es seguida por Baja California, que presenta un porcentaje de aseguramiento del 28% (tres mil 596 de 12 mil 788), al igual que la Ciudad de México (58 mil 411 de 210 mil 20). Mientras que Nuevo León registra seguros en el 25% de sus vehículos (11 mil 481 de 45 mil 306) y Morelos en el 23% (nueve mil 224 de 39 mil 588).

Por su parte, los Estados con menor índice de aseguramiento se ubican en apenas 2%. Se trata de Tlaxcala, donde durante el 2014 tan sólo se aseguraron a 269 motos de un total de 15 mil 960 registradas en circulación; San Luis Potosí, con mil 815 de 101 mil 386, y Zacatecas, que apenas reporta 310 con seguro de 16 mil 60.

TELÓN DE FONDO

Se sextuplica el parque en 15 años

En el Estado, durante el periodo 2000 a 2015, el número de motocicletas se sextuplicó: el parque vehicular pasó de 52 mil a 320 mil unidades.

El municipio de Zapotlanejo es la demarcación territorial jalisciense con mayor presencia de motos. Es el ejemplo más claro del auge del mercado de motocicletas, del descontrol legal y del riesgo desmedido por el que pasan los conductores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 6.8 habitantes por cada motocicleta.

En la metrópoli el panorama no es tan diferente, ya que Guadalajara cuantifica la menor cantidad de habitantes por motocicleta (22) y le sigue Tlaquepaque (36), Zapopan (37), Tonalá (41) y Tlajomulco de Zúñiga (67).

La Secretaría de Movilidad (Semov) atribuye el incremento a que representan una alternativa de transporte económicamente viable, que no requiere una inversión fuerte y que tampoco gasta mucha gasolina. Además, es rápida.

“Me quedé en shock”

Como todas las mañanas, Armando Rosas bajó a la cochera del edificio de departamentos en Patria y Guadalupe donde vive para irse a trabajar. La costumbre ya era estacionar su moto en un lugar donde fuera fácil sacarla y, por la comodidad de ahorrarse unos minutos, ya no le instalaba la cadena. Pero ese día, hace tres semanas, su moto KTM Duke 200 ya no estaba.

“Me quedé así como en shock... no sabía qué onda ni que había pasado. La busqué en otras partes del estacionamiento para ver si ahí estaba, pero ya no la encontré… así que le hablé a la Policía y al seguro”.

Tras superar la sorpresa, a Armando lo invadió un sentimiento de coraje y, sobre todo, se sintió decepcionado con la sociedad porque adquirir su moto le costó esfuerzo y trabajo.

“Te compraste algo a tu gusto, que te costó y que todavía estás pagando. Al final, también era mi medio de transporte para el trabajo. Sin embargo, en cualquier día se le antoja a alguien y te lo roba, así de fácil, y esa persona anda libre haciendo lo mismo. Al final el único que sale afectado es uno”.

Además de la pérdida y el coraje, una de las peores cosas que experimentó tras el robo de su moto fueron los trámites burocráticos, pues lo trajeron a la vuelta y vuelta de una dependencia a otra por varios días.

“Fui a la Calle 14 a hacer la denuncia con los papeles de la motocicleta porque estaba financiada. Después tuve que ir otro día a Movilidad para sacar un comprobante de que la moto no debía nada. Luego me dijeron que en 25 días diera de baja mis placas y tuve que ir otra vez a Movilidad… de ahí me mandaron a la Calle 14 y luego a Ciencias Forenses, que porque ahí tienen carros robados. Estuve esperando cuatro horas a que me dieran un papel para dar de baja las placas. Perdí el día. Luego tuve que ir a Movilidad otra vez para por fin dar de baja las placas y ya con todos los papeles fui a la aseguradora a reclamar el pago”.

Pese a la mala experiencia, Armando planea comprarse otra moto el siguiente año y confiesa que ya se encuentra viendo modelos. Actualmente se mueve en una camioneta que le prestó su padre.

Registran alta siniestralidad

En la mayoría de avenidas se han registrado accidentes en motocicleta, según constató el Mapa de Siniestralidad 2013, que hizo público la Secretaría de Movilidad (Semov). Cada día se documentan, en promedio, nueve accidentes de estos vehículos en la metrópoli.

Durante el año en estudio se registraron tres mil 617 siniestros viales donde participaron motociclistas. De éstos, dos mil 539 terminaron sólo con daños materiales, pero en mil 078 se registraron lesionados (heridos); de éstos, en tres de cada 10 casos hubo muertos.

En el informe se expone que el problema no es provocado por algún cruce problemático, ya que la mayor cantidad de accidentes concentrados en un mismo punto son 15. El problema es el “incremento de este tipo de vehículos en el padrón, que está generando el aumento de los percances. Por ello, se debe poner especial atención a este fenómeno”.

En la mayoría de los accidentes (dos mil 884) no se determina el por qué ocurrió, pero en los que sí se tuvo la razón se revela que la mayoría de los motociclistas que se accidentan es por no respetar los señalamientos, por invadir un carril contrario y por no guardar la distancia de seguridad. Guadalajara y Zapopan concentran los siniestros.

También se señala que el uso del casco en motocicletas es de suma importancia debido a que puede reducir el riesgo de muerte en casi 40%, y los traumatismos graves en más de 70 por ciento.

GUÍA

Recomendaciones

Expertos coinciden en que contratar un seguro no es un gasto sino una inversión porque permite proteger el patrimonio y la economía de las familias ante una eventualidad.



¿Cuáles son las motos más robadas?

Motonetas, cross y choppers. Entre las marcas que más prefieren los amantes de lo ajeno están, en orden de preferencia: Yamaha, Italika, Honda, Suzuki, Kawasaki y Carabela. En el sector de las más costosas: Harley-Davidson y Ducati.



¿Cuál es el mejor seguro?

Evaluar distintos factores y el costo antes de contratar un seguro.

Preguntar a su agente de seguros por las coberturas, límites y cláusulas de cada póliza.

Verificar los datos de la póliza adquirida y, de ser necesario, solicitar las aclaraciones pertinentes para evitar sorpresas tras una eventualidad o accidente.



¿Cuidados?

Mantener la póliza en un lugar a la mano.

Identificar los datos que son necesarios en caso del siniestro, como datos del conductor, información de la motocicleta, vigencia del seguro, riesgos cubiertos y deducibles



¿Cuáles tienen la mayor demanda comercial?

La mayor demanda de motocicletas se concentra en los motores del rango de los 50cc y 250cc, por ser un transporte barato y rápido.

Los precios de las motocicletas más accesibles rondan entre los 13 mil y 26 mil pesos.

Registro ante la autoridad

• ¿Qué documentos se requieren?

— El interesado debe de presentar factura (original y copia) o carta factura. El tiempo del trámite está condicionado a la respuesta de las empresas, debido a que se realiza la confirmación de la emisión de la factura.

NO PORTAR CASCO, PRINCIPAL INFRACCIÓN

Suman 45 mil multas este año

En lo que va del 2016, agentes viales han aplicado 45 mil 601 multas a motociclistas por infringir la Ley de Movilidad. Casi la totalidad de estas sanciones, 99%, se han expedido por no portar casco u otras protecciones de seguridad.

“En el 2016, lo que más se ha infraccionado es por no usar equipo de protección, porque no traen pantalón de moto, la chamarra, los guantes, el caso o el chaleco reflejante”, precisó Francisco Poe Morales, titular de la Dirección de Seguridad Vial.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 2015 en Jalisco se registraron tres mil 983 accidentes de motos, un promedio de 10 percances por día.

“Manejar una moto conlleva una responsabilidad, no es sólo subirse en ella y ya. La sociedad tiene que entender esta situación, que los accidentes están a la orden del día”, explicó Poe Morales. “Ya llevamos 725 heridos y 41 muertos en lo que va del año. Nuestro objetivo es que no haya accidentes, lesionados ni muertos, y vamos a seguir trabajando para lograrlo”.

La nueva estrategia emprendida por la Secretaría de Movilidad para disminuir los accidentes y las malas prácticas de algunos motociclistas consiste en atacar el problema desde antes de que este ocurra. Poe Morales detalla que han tenido acercamientos con varias concesionarias y empresas vendedoras de motos. Algunas de éstas, como Honda, enseñan a manejar la moto. Otras regalan el caso o incluyen el seguro en la compra.

“Hoy para tener la llave, la empresa te regala un casco o hasta un curso. Esto es muy favorable para nosotros porque nos ayudan a nuestras campañas”. Añade que hasta el momento han tenido acercamientos con Honda, Italika, Yamaha e Islo, entre otras. Otra de las estrategias es la implementación de cursos para aquellos que acuden a Movilidad para tramitar su licencia de motocicleta.

“Hemos seccionado mucho las licencias. Cuando vienes a sacarla, por primera vez, te damos una para manejar motos de hasta 175 centímetros cúbicos. Después te damos otro curso y aplicamos otros exámenes... además debes tener la licencia para moto chica para sacar la nueva y así sucesivamente”.

Principales sanciones contra conductores

• Por no respetar su carril de circulación.

• Circular por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente prohibida su circulación.

• No portar debidamente el casco protector.

• Llevar como acompañante a un menor de edad que no pueda sujetarse por sus propios medios.

• Exceder la capacidad de pasajeros.

• Circular en forma paralela o entre carriles que correspondan a otros vehículos.

• No circular con las luces encendidas todo el tiempo.

METRÓPOLI

Motos robadas por año

Año Motos 2014 127 2015 483 2016* 503

Por municipio

Guadalajara Zapopan Tlaquepaque Tlajomulco Tonalá 2014 135 43 26 80 41 2015 179 67 57 110 70

Recuperadas en Jalisco

Año Motos 2014 167 2015 260

Por marca

Marca 2014 2015 Yamaha 52 69 Italika 35 66 Honda 47 47

Estados con más aseguradas

Estado Aseguradas Total del parque Porcentaje asegurado Coahuila 1,568 2,643 59% Baja California 3,596 12,788 28% Ciudad de México 58,411 210,02 28% Nuevo León 11,481 45,305 25% Morelos 9,224 39,588 23% Jalisco 12,908 280,457 5%

Nota: El estudio se realizó en 2014. Al cierre de 2015 se registraron 320 mil unidades.

