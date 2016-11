Comerciantes de Feria del Calzado proponen ubicación provisional

Pidieron al Ayuntamiento un permiso para establecerse temporalmente en este lugar hasta el 10 de enero

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- Un grupo de 30 comerciantes de la terminada Feria Permanente del Calzado, acompañados por la diputada local Claudia Delgadillo, pidieron a la Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara un permiso provisional hasta el 10 de enero para poder realizar sus ventas durante la temporada navideña en un terreno que aseguran cumple con todos los requisitos.

Los comerciantes solicitaron el permiso para no perder las inversiones que hicieron para adquirir mercancía para esta temporada, ya que se niegan a instalarse en el lugar que les ofreció el Ayuntamiento de Guadalajara dentro del mercado Aldama, pues aseguran que los tres comerciantes que se instalaron ahí han sido víctimas de robo pues no hay lugar para guardar su mercancía.

El terreno que proponen para su instalación temporal se encuentra en las calles Plutarco Elías Calles y Gigantes. La diputada dijo que un amigo suyo se ofreció a prestarles el terreno sin costo alguno y que éste ya ha sido previamente inspeccionado por Protección Civil y que, además, ya cuenta con un permiso de giro blanco, por lo que sólo habría que pagar un cambio en la licencia y esperan que no pongan ninguna traba para expedir los permisos.

Tanto los vendedores como la diputada aseguraron que el espacio tiene las condiciones óptimas para poder establecerse, pues cuenta con instalaciones eléctricas, está techado y cercado con malla.

Comentaron que en el mercado Aldama no tienen la seguridad ni el espacio para poder dejar sus productos durante la noche y que entre ellos hay personas de la tercera edad a quienes se les dificulta llevar y traer cada día los zapatos.

María Ángela Mendoza, una de las comerciantes afectadas, comentó sobre los espacios que el gobierno tapatío les ofreció en el mercado Aldama: "nos pusieron nada más una carpita, donde no hay luz, no hay seguridad, no hay donde dejemos nuestra mercancía, es un espacio muy pequeño donde ni siquiera cabemos nosotros".

También comentó que el Ayuntamiento tapatío no les ofreció ningún fondo y que les condicionaron la devolución del dinero que habían pagado durante el año, y sólo se lo regresarán a quienes firmen el acuerdo para el reacomodo en el mercado Aldama.