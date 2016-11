Diputados discuten por ciclovía en Boulevard Marcelino García Barragán

Rechazaron la iniciativa de la legisladora Claudia Delgadillo que proponía someter a consulta pública su permanencia en la zona

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- La discusión por la presencia de la ciclovía en el Boulevard Marcelino García Barragán se elevó de tono este miércoles en sesión ordinaria del Congreso del Estado, luego de que se rechazó un exhorto presentado por la diputada priista Claudia Delgadillo, quien proponía detener la construcción de este espacio y someter a consulta pública su permanencia en la zona.



Aunque los vecinos interrumpieron ante el pleno del legislativo para manifestar su oposición al espacio ciclista por considerar que ha generado conflictos viales en varias colonias aledañas al CUCEI, la consulta popular para que este espacio ciclista se retire o permanezca fue rechazada con 19 abstenciones y 16 votos a favor.



La diputada del PRI Claudia Delgadillo, quien promovió dicha medida, considero como "una traba a la participación ciudadana" los resultados de la votación.



En contraparte, el legislador del Partido Verde Enrique Aubry indicó que "no estará a favor de un proyecto político personal, porque no son elecciones" mientras que el emecista Alejandro Hermosillo González, indicó que la priista "tiene intereses electorales" detrás de esta defensa.



"Los vecinos tienen todo el derecho de manifestarse a favor o en contra, pero debemos de escucharlos sinceramente no queriendo sacar raja política de esto".



Añadió que para respaldar el interés de los ciudadanos, todas las obras ejecutadas por el Gobierno del Estado deberán de someterse a una consulta pública.



Ante estos señalamientos, Claudia Delgadillo indicó que, aunque fue rechazada su propuesta, seguirá apoyando a los vecinos hasta que se cumplan sus derechos.

