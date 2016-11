Sin orden para ampliar plazo de actualización en '65 y más': Sedesol

La dependencia en Jalisco asegura que no han recibido la instrucción de la secretaría federal

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- La delegación Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social informó que no puede ampliar el plazo para recibir documentos de los beneficiarios del programa "65 y más" porque no ha recibido la instrucción de la secretaría federal.



Sin embargo, Uriel Becerra, jefe de la Unidad de Desarrollo Social, confirmó que en todos los módulos del Estado se atenderá hasta la última persona que llegue hoy a ventanillas.



Becerra informó que hace tres meses inició el trámite para actualizar el padrón con los documentos de los beneficiarios del programa federal.



Puntualizó que de los 384 mil 364 adultos mayores que reciben el apoyo de "65 y más" en Jalisco, se le pidió a 138 mil 300 que acudieran a sus módulos antes del 30 de noviembre para entregar alguno de los cuatro documentos necesarios que se detectó como faltante en el padrón: identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio o CURP.



El funcionario de la Sedesol aseguró que se les informó con tiempo a los beneficiarios y que hubo ruedas de prensa, perifoneo y difusión en medios. No obstante, también esperaban que el último día fuera el de mayor afluencia.



Hasta el día de ayer, el avance en la actualización del padrón era del 70%, pues 95 mil adultos mayores ya habían acudido a los módulos de la Sedesol del Estado.



Una vez que se termine de atender a los beneficiarios que acudieron este día, la delegación estatal hará el corte final de las personas que sí actualizaron.



Hasta que no se tenga la cifra final, la dependencia no tiene las instrucciones de cómo se procederá con quienes no alcanzaron, sin embargo, reiteraron que no perderán el beneficio del programa federal.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA