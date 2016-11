Beneficiarios de '65 y más' esperan horas en módulos de Sedesol

Se quejan de las largas filas , de la deficiente organización y de la poca información que les proporciona el personal

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- Los adultos mayores beneficiarios del programa federal "65 y más" que acudieron al módulo de la Sedesol ubicado en Palacio Federal en el centro de Guadalajara están inconformes con la manera en que se está realizando el trámite de actualización del padrón.

La principal queja de los adultos es la nula información que les proporciona el personal del módulo así como la falta de organización en el proceso, pues aseguran que han estado formados por horas sin que las filas avancen.

A pesar de que hay nueve módulos en el Área Metropolitana de Guadalajara y puesto que hoy es el último día para realizar la actualización de los datos, los beneficiarios piden que se extienda el plazo y que haya más personal atendiendo.

También pidieron que los encargados del programa federal se organicen mejor para evitar la inconformidad y las largas esperas. "Todos somos señores de edad y es un sacrificio estar aquí tantas horas parados", comentó un hombre mayor.

Una beneficiaria del programa relató que en este módulo el personal les da tres mil fichas por día y que a pesar de que ha acudido desde el viernes, no ha podido alcanzar ficha ni ser atendida, por lo que se siente desesperada.

Las personas de la tercera edad están reunidas fuera del módulo en el cruce de Juan Álvarez y Liceo, donde están amontonadas, no hay filas ni ningún sistema de organización ante la insuficiencia de las fichas, no tienen resguardo del sol e incluso reportan que ha habido desmayos.

Varios beneficiarios entrevistados comentan que han pedido información a los auxiliares del módulo, sin embargo aseguran que nadie se las ha dado y que sólo les piden esperar y tener listos los documentos para el trámite.

"A mí me faltó el acta de nacimiento y la respuesta del personal fue 'si no trae todo ni venga', no me informaron de los documentos hasta que llegué a la mesa" se quejó un anciano.

Otra afectada se quejó de la poca difusión del trámite. "Primero nos deberían dar con anticipación el aviso para que todos nos enteremos, no hubo difusión, cómo es posible que haya este desorden en el último día" se quejó la señora, quien dijo que viene regularmente al módulo y jamás le informaron de este trámite.

Las personas en espera comentan que el módulo permancerá abierto hasta las 18:00 horas de este día, sin embargo, nadie les ha confirmado este horario.

El personal del módulo no estuvo disponible para entrevista.