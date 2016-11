Exmagistrados pelean pensión millonaria

A través de tribunales, exmagistrados del Supremo Tribunal se han amparado para exigir al Gobierno de Jalisco un bono jubilatorio

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- Desde 2007, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha solicitado fondos adicionales a su presupuesto al Gobierno de Jalisco para pagar la jubilación de los magistrados que han cumplido su ciclo. Sin embargo, desde entonces y hasta 2015, la autoridad estatal ha omitido el pago y responde que el recurso debe salir del presupuesto asignado al Poder Judicial.

Apenas este año, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado desembolsó 15 millones de pesos para pagar su haber por retiro a tres ex magistrados, que es un bono independiente a sus pensiones mensuales entregadas por el Instituto de Pensiones de Jalisco. Sus nombres: José María Magallanes Valenzuela, Joaquín Moreno Contreras y Jaime Cedeño Corral. Cada uno recibió en promedio cinco millones. Ante el conflicto de quién paga esta prestación, los ex magistrados interpusieron juicios de amparo y los ganaron.

Esta prestación, defendida en su momento por el expresidente Luis Carlos Vega Pámanes como “un pago merecido y justo”, se encuentra en el Artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se entrega “en una sola exhibición”.

Juan Carlos Rodríguez, secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, explica que hay otros cuatro personajes que han emprendido la misma medida para recibir el bono el próximo año; es decir, Miguel Ángel Estrada Nava, Gilberto Ernesto Garabito García, Alfredo González Becerra y Ernesto Chavoya Fernández ya han tramitado sus amparos para que se les paguen entre 4.8 y 5.2 millones de pesos para cada uno.

Tanto para ellos como para otros cinco que ya están próximos a recibirlo, el Poder Judicial está solicitado al Gobierno de Jalisco 35.3 millones de pesos para el siguiente año.

Hugo Alberto Michel Uribe, subsecretario de Finanzas del Estado, responde que la división de Poderes deja en claro que es el Judicial, y no el Ejecutivo, quien debe priorizar sus gastos y enfrentar esas necesidades conforme se le presenten, aunque la Secretaría de Acuerdos del Poder Judicial sostiene que no hay recursos, y ahora menos en función de los gastos adicionales que deben ser cubiertos con la aplicación del nuevo modelo de justicia. Ismael del Toro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, sostiene que si bien no está de acuerdo con el haber por retiro, al estar en la Ley debe ser atendido. Por otra parte, advierte que la reforma al Poder Judicial que pretenden los diputados naranjas cambiará varias lógicas, como darle más autonomía.