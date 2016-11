Augusto Valencia defiende liberación de calles en fraccionamientos

El diputado emecista asegura que como algunos funcionarios públicos viven o cuentan con familiares en fraccionamientos, su propuesta no ha sido respaldada

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Aunque la iniciativa que busca liberar las calles al interior de fraccionamientos no tiene el aval de algunas fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, ya fue aprobada en la Comisión de Asuntos Metropolitanos.



Se trata de reformas al artículo 305 del Código Urbano y al artículo 103 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con el fin de que no se pueda privatizar avenidas o calles con controles de acceso, como vallas o seguridad privada.



De acuerdo con el diputado por Movimiento Ciudadano (MC), Augusto Valencia López, la propuesta no se ha aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, debido a que los diputados priistas consideraron que podría violentar la Autonomía Municipal.



Para que esta iniciativa prospere debe pasar, además, por el análisis de la Comisión de Desarrollo Urbano y posteriormente por el pleno del Poder Legislativo.



Augusto Valencia señaló que debido a que algunos funcionarios públicos viven o cuentan con familiares en fraccionamientos con estas características, su propuesta no ha sido respaldada.



"No creo que pueda existir incentivos a aquellos que tengan a sus asesores viviendo en Valle Real o estos políticos que tienen a sus familiares en fraccionamientos exclusivos que se han visto beneficiados por la privatización de calles".



La privatización de calles en cotos cerrados también ha generado que las áreas verdes sean limitadas para el acceso público.



De acuerdo con información de Augusto Valencia, el 12 por ciento de la calles se mantienen cerradas por la expansión de los fraccionamientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que equivale a 78 kilómetros cuadrados.



Para medir la problemática en todo el Estado, el diputado emecista indicó que se trabaja en conjunto con expertos para determinar cuántas calles están en estas condiciones. Dijo que esta problemática se ha detectado en los Altos de Jalisco y Puerto Vallarta.



Valencia López estimó que a principios de año su propuesta podrá ser discutida en el pleno del Legislativo.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ