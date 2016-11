Acusan al alcalde de Ixtlahuacán de desaparecer a ex comisario

Familiares de Álvaro Corona dicen que esto ocurrió en agosto de 2012 luego de que el presidente municipal le quiso vender unos terrenos

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- La familia de Álvaro Corona Piceno, quien fue director de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en el 2012, acusa al actual alcalde de estar involucrado en la desaparición del ex comisario.



El presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar habría ordenado la privación ilegal de Álvaro Corona, ocurrida el 3 de agosto del 2012.



Según relató Claudia Corona, hermana del desaparecido, en una rueda de prensa que ofreció hoy afuera de la Fiscalía General del Estado, Cervantes Aguilar, quien en ese año era secretario general del Ayuntamiento, tuvo una discusión con el ex comisario y después ordenó la desaparición.



En el 2012, el hoy alcalde le vendió dos predios a Álvaro Corona, sin embargo, Eduardo Cervantes nunca le entregó los documentos para acreditar las propiedades, por lo que el ex comisario pidió la devolución de su dinero.



"Lo último que supimos es que Álvaro recibió una llamada en la que le dijeron que le iban a entregar el dinero de los terrenos a él, lo hicieron ir a Ixtlahuacán de los Membrillos cuando ya tenía ocho meses de haber renunciado como director de la policía", explicó Claudia Corona.



"A los ocho meses le mandan hablar para entregarle un cheque y es cuando ya no regresa, decidimos llamar a los policías y al entonces secretario, quien habría dado la orden para que lo levantaran", acusó la hermana del ex comisario.



Claudia Corona pidió la intervención del fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer, a cuatro años de los hechos para que la investigación avance.



En la rueda de prensa también informó que denunció los hechos ante la Procuraduría General de la República y mostró los documentos que acreditan que el presidente municipal de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes, también es investigado por la PGR.



Sin embargo, no hay avances en las indagatorias y la hermana del desparecido pide que no haya impunidad con el hoy alcalde.