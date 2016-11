Consejeros de la Judicatura piden 458 MDP más para 2017

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia indica que esta cantidad será para pagar laudos, aplicación de juicios orales, pago de haber de retiro, entre otros

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Para que el Consejo de la Judicatura pueda operar en el 2017 y pueda cumplir con las obligaciones de cierre de año, se requiere una ampliación presupuestal de 458 millones de pesos adicionales al presupuesto etiquetado para el siguiente año.



En una reunión con los diputados que conforman la Junta de Coordinación Política, los consejeros expusieron que para cerrar el 2017 se requieren 160 millones de pesos y alrededor de 250 millones durante el 2017. Esto, de manera adicional a los 733 millones de pesos planteados en la propuesta de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo.



Felix Padilla, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, indicó que de esta cantidad 16 millones de pesos se destinarán al pago de laudos, 30 millones para la aplicación de Juicios Orales, 12 millones para la integración de Salas Unitarias al interior del Estado y cerca de 35 millones de pesos para el pago de haber de retiro de magistrados, entre otras cosas.



El funcionario advirtió que de no recibir dicha cantidad, el Poder Judicial enfrentará problemas presupuestales antes del primer semestre del 2017.



"El próximo año se avecina difícil porque habrá recortes presupuestales. Pero creo que en el tema de justicia no debe de haber recortes porque un Estado con justicia es un Estado que vive en Paz. Un Estado que se ha diezmado en su economía nos veremos con problemas", indicó Félix Padilla.



En respuesta, los diputados se comprometieron a revisar los planteamientos antes de que se suba el dictamen a la Comisión de Hacienda.



Las diferentes fracciones parlamentarias mostraron voluntad para que en las reformas al Poder Judicial, se incluya un presupuesto autónomo para este poder.



El presidente de la Comisión de Hacienda, Ismael del Toro Castro, informó que en un diagnóstico previo a la propuesta de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo se detectaron 500 millones de pesos que podrán ser reajustados.



En este sentido, el legislador emecista señaló que reconsiderarán una parte para el Poder Judicial y otra al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), ya que no se etiquetaron recursos para el inicio del proceso electoral en noviembre del 2017. Aunque otros organismos también han solicitado más dinero.



Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada panista, Miguel ángel Monraz, indicó que la ampliación presupuestal al Poder Judicial deberá de aplicarse siempre y cuando sean transparentes y eficientes en la impartición de justicia.



Los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto que se ejercerá en el Estado a partir del 2017.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ