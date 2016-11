Operativos contra mototaxis se enfocarán a vías principales

Asímismo, Movilidad vigilará áreas donde ya hay servicio de transporte y centros de los municipios

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Los operativos hacia los mototaxis, vehículos que operan en la irregularidad, continuarán; sin embargo, se enfocarán prioritariamente a las unidades que presten el servicio en zonas consideradas de mayor riesgo como avenidas principales y carreteras, así como en áreas donde ya existe el servicio de transporte y los centros de municipios.



"Ya cuando se nos salen nos compiten en el centro, se meten a avenidas, se meten a lugares donde hay transporte y demás, definitivamente ni siquiera se justifica y aparte ponen en riesgo (al usuario), es donde estamos operando. Pero, prácticamente hemos hecho operativos en todos lados", mencionó el director de Transporte público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores Delgadillo.



Este lunes se efectuó un operativo dirigido a los mototaxis en Ciudad Guzmán, algunos vehículos fueron retirados con grúa.



El funcionario dijo que en reunión sostenida este lunes con mototaxistas que se manifestaron la semana pasada, "les marcamos los puntos más trascendentes para que supieran, porque decían que tenían desconocimiento de dónde podían trabajar".



De acuerdo al funcionario, la solicitud de los mototaxistas de otorgarles permisos provisionales fue rechazada.



"Definitivamente, lo que tenemos enmarcado es lo que debemos permitir, ellos querían que manejáramos permisos provisionales, nos propusieron manejar tolerancia, nos pidieron manejar algún otro tipo de situaciones que no están contempladas en la ley y, definitivamente, preferimos ser muy honestos y marcar que no podemos generar esas condiciones".



Los mototaxis deberán migrar a un modelo que existe en la Ley de Movilidad, que son las Cuencas de Servicio con vehículos diferentes a los que se utilizan en este momento. Para ello, es necesario esperar los lineamientos y el estudio real relacionado con mototaxis que realiza el Instituto de Movilidad, añadió el funcionario.



Por su parte, Andrés Blanco Pimentel, presidente de la Federación de Transportistas Unidos del Estado de Jalisco, que aseguró aglutina a seis mil 500 mototaxis con presencia en 15 municipios, dijo al término de la reunión con funcionarios de Semov, que les pidieron, en tanto se implementa el modelo de Cuencas de Servicio, que sean "más sensibles" en los operativos.



Actualmente, llega la autoridad y recogen las unidades debido a que no están regularizadas, "lo que queremos es que hagan revisiones y se lleven los vehículos como cualquier otro, si no trae tarjeta de circulación, si no traen licencia o están infringiendo la ley, pero que sean más sensibles".



Sin embargo, lamentó que les apliquen una sanción de más de 10 mil pesos (con base al artículo 187), por no contar con un permiso para prestar el servicio.



Para evitar multas y el retiro de unidades, aseguró, tratarán de portar los documentos en regla y no circular en avenidas principales, ni invadir rutas de transporte público.



En la reunión de este lunes estuvieron presentes mototaxistas de Cocula, Villa Corona, Ameca y el fraccionamiento Ruiseñores de Tala. En los próximos días seguirán las sesiones con representantes de distintos municipios, mañana asistirán de Ixtlahuachán de los Membrillos, Chapala, entre otros.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA