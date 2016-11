Corporaciones usan sus redes sociales sin estrategia única

Autoridades señalan que aún es más efectivo reportar los hechos a través del teléfono de emergencias

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Si bien las corporaciones municipales han encontrado en las redes sociales una herramienta para conocer las necesidades de la población, se carece de un criterio sobre cómo se atenderán las emergencias.

Juan Pablo Hernández, comisario de Seguridad Pública de Zapopan, señaló que reciben alrededor de 10 reportes diarios en redes sociales, clasificados en los rubros de emergencias (cuando está en riesgo la vida o patrimonio de alguna persona, y de manera inmediata pasan el reporte a cabina) quejas repetitivas y peticiones ordinarias. En el caso de las emergencias dice que lo más recomendable es llamar al 38363600 o al 066.

Acerca de una estrategia de operación en conjunto entre los municipios de la metrópoli, dijo que se tendría que ver si los titulares lo consideran viable. Sobre el tiempo promedio que tardan en responder un ‘tuit’ o comentario, el comisario dijo que “tomamos conocimiento en comunicación social, de dos a cinco minutos. En redes sociales el horario laboral es hasta las 10 de la noche, es más importante que el reporte se genere en los teléfonos y números de emergencia”.

La dirección de prensa de la Comisaría tapatía subrayó que de cada siete denuncias que la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara recibe al día (en fin de semana pueden ser hasta 20), 25% son sobre peticiones ordinarias, como falta de alumbrado público, y 30% sobre movilidad, desde retiro de vehículos y objetos, obstrucción de la vía pública y el cobro de personas que apartan lugares.

También explicaron que dichas cuentas son administradas por la Dirección de Comunicación Social de la dependencia, y fueron creadas para informar sobre el trabajo diario de la Comisaría, y donde además se expone que las denuncias y/o reportes deberán realizarse a través del número de emergencias 1201-6070 donde se atiende las 24 horas del día.

Patrullaje, una de las peticiones

Carlos Guadalupe Burguete Ortiz, comisario de seguridad de Tlajomulco, estimó que al día reciben en promedio de tres a cinco alertas de reportes en las redes sociales, de cosas anómalas o inconformidades de personas.

“Ha disminuido la petición de rondines; cuando llegué era la mayor petición de la ciudadanía. Ahora son múltiples las atenciones”.

El funcionario dijo que en Tlajomulco están al pendiente las 24 horas. “Tengo a una persona en redes sociales que recibe las quejas, además el presidente Uribe es la persona que más me hace indicaciones, me hace llegar lo que le escriben a sus redes y yo las atiendo personalmente”, explicó.

Burguete Ortiz detalló que cuenta con una dirección general de asesores a cargo de Jorge Casillas, seguido de Carlos Rizo, quienes le pasan los reportes. “Yo las redirecciono, me encargo que la petición sea cumplida por el jefe del sector. Si ahorita me haces llegar una, en dos minutos está con el responsable, cuando mucho tardan cinco minutos”.

Para el comisario el uso de las redes sociales es más para asuntos que no sean de carácter inmediato. Dijo que otra característica es que por esta vía se generan más reportes falsos: “Como los famosos payasos secuestradores, no ha habido ninguna denuncia formal”.

También dijo que sería positivo que hubiera una manera unificada de operar las redes sociales de las corporaciones. “Ahorita cada comisario ordena diferente, pero son cinco o nueve esquemas, cada quien trabaja conforme su experiencia”.

Prefieren grabar que llamar

René Hernández, vocero de la Comisaría de Seguridad de Tlaquepaque, informó que en los últimos seis meses han dado un fuerte impulso a sus redes sociales, con dos cuentas habilitadas, por lo que de enero 2016 a la fecha suman 220 denuncias en Facebook y 355 reportes en Twitter.

Destacó que principalmente les piden mayor vigilancia, o les reportan que hay pandillas, personas sospechosas o carros abandonados o en lugares prohibidos. “Algo importante es que cuando se requiere un dato extra, la gente se cohíbe por el temor, y no contestan. Es importante decirle a la ciudadanía que aunque la información es pública, los datos extras son confidenciales. Los ciudadanos a veces no le dan el seguimiento”.

Otra cuestión, dijo el vocero, es que muchas veces en las emergencias la gente prefiere grabar o tomar fotos que llamar a los teléfonos de emergencia: “Eso nos imposibilita llegar de manera oportuna, pues en lo que se sube el video transcurren minutos importantes, a veces los reportes no son en tiempo real. También hay que saber etiquetar correctamente”.

Hernández indicó que cuentan con cinco personas trabajando en el área, y que la guardia es las 24 horas. El vocero consideró que la estrategia les ha dado resultado, y las redes sociales han tomado fuerza en su plan de seguridad, por lo que planean otro proyecto complementario que darán a conocer en unas semanas.

El vocero consideró que la estrategia les ha dado resultado, y las redes sociales han tomado fuerza en su plan de seguridad, por lo que planean otro proyecto complementario que darán a conocer en unas semanas. “Nos pidió el comandante leer las inconformidades, atenderlas en el mejor tiempo posible, integrar un chat. Queremos fortalecer el contacto ciudadano”.

ALERTAS FALSAS, UN PROBLEMA

Juan Pablo Hernández, comisario de Seguridad Pública de Zapopan, destacó que muchas veces en las redes sociales se generan rumores que resultan ser falsos, por lo que le dan seguimiento a través del Udai (Unidad de análisis y seguimiento).

El oficial precisó que buscarán que el nuevo C5 realice el monitoreo de estos reportes. “Para generar la labor de inteligencia, ver si fue un reporte falso, si hay responsabilidad jurídica. Por ejemplo hace poco se dijo que se estaban robando niños en escuelas y parques, hicimos labor de campo y no tenemos denuncias en Fiscalía, fuimos a las escuelas y lo que querían era presencia policial”.

A los zapopanos les recomendó visitar las cuentas para conocer los distintos programas de prevención. “Y los números de emergencias que son más rápidos, que no se dejen llevar por rumores, sus dudas en inseguridad, las pueden manejar visitando diferentes redes sociales”.

La oficina de prensa de Guadalajara dijo que 25% de las denuncias que reciben en ambas redes sociales son falsas.

VOCES DE LOS EXPERTOS

Los reportes se pierden

Luis Carlos Sainz, periodista

Luis Carlos Sainz, periodista se seguridad y autor del libro Rejas Rotas, vio positivo que los cuerpos policiales tengan estos vínculos con la ciudadanía. Aunque coincidió que el hecho de que las cuentas estén desarticuladas hacen que el reporte no vaya más allá y se pierda. “Hay esfuerzos que pudieran representar mejores, resultados, muchas veces queda como iniciativa de una persona y no de una institución, pudiese darse un mejor servicio, o aglutinarse en una página web”.

También subrayó que es importante que ahora con la AMS entre este tema al debate y sea considerado. “Porque los reportes y lo operativo a la mejor lo ve cada comisario, pero se supone que con la agencia va a adecuarse para que no sea individual, que pueda ser una cuestión estratégica, con un manual operativo para saber qué hacer”.

Necesario fijar un protocolo

Julio Ríos Gutiérrez, académico de la UdeG

Julio Ríos Gutiérrez, asesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del sistema de UdeG Virtual, señaló que la ciudadanía empieza a usar más las redes sociales en situaciones de seguridad, algo muy efectivo a la hora de combatir la inseguridad: “El problema es que a veces la gente puede poner su denuncia pero no es garantía, a veces se avisa pero hacen caso omiso”.

Ríos Gutiérrez aceptó que es fundamental que todas las corporaciones tengan un protocolo o un manual a seguir con instrucciones en cada situación. “Son importantes porque garantizan que sea homogéneo el actuar, independientemente del horario, del que está al mando. Sí se requiere (unificar), es urgente”.

El asesor indicó que pese a que cada vez más personas se están formando en este sentido, se necesita que conozcan protocolos de seguridad y dominio técnico.

Deben darle seguimiento

Jorge Luis González, académico de la UdeG

Jorge Luis González, del departamento Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, dijo que las querellas en redes sociales suponen una forma práctica de denuncia, mejor que la tradicional siempre y cuando haya correspondencia y seguimiento: “Se requiere agilizar esto, que la sociedad pida que el Ministerio Público haga su trabajo. Hay un hartazgo de la deficiencia con la que actúan algunas corporaciones”. González explicó que el material conseguido en redes sociales sirve para las carpetas de investigación que integran en las denuncias. Para el especialista es importante publicitar el hecho y obligar a la autoridad a no echar en saco roto las denuncias.

VOCES

Al servicio de la sociedad

“Son muchos reportes sobre atenciones ciudadanas y quejas repetitivas de inseguridad. A través de la red social se canaliza, generamos una reunión vecinal y por clasificamos las denuncias en peticiones ordinarias”.

Juan Pablo Hernández, comisario de Seguridad Pública de Zapopan.

Se reciben algunas denuncias y/o reportes. En promedio se registran siete al día, los fines de semana pueden llegar hasta 20. Estas se canalizan de manera inmediata a los comandantes de zona para su puntual atención

Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara.

“Una red social en común sería interesante, ayudaría a fortalecer las denuncias ciudadanas que aún no se atienden a tiempo”.

Julio Ríos Gutiérrez, asesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del sistema de UdeG Virtual.

Ha servido para que la gente tenga contacto en tiempo real, nos reportan irregularidades, se canaliza, se transfiere inmediatamente, hay una línea de Whatsapp en donde el comisario de manera inmediata se les da seguimiento

René Hernández, vocero de la Policía de Tlaquepaque.

Si tienes una emergencia no te vas a subir a una red, la llamada de emergencia es al teléfono, pero si ya te sucedió y no encontraste, no te atendieron oportunamente, es cuando se genera la denuncia en redes, cuando hay una queja por un mal servicio

Carlos Guadalupe Burguete Ortiz, comisario de Seguridad de Tlajomulco.