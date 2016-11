Brecha salarial es mayor si hay más preparación

Mujeres con grados académicos altos tienen menos reconocimiento laboral, señala investigación

GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2016).- La investigadora encargada del proyecto, Raquel Partida Rocha, advierte que las cifras encontradas revelan que, mientras más calificado es el trabajo, mayor desigualdad de salario se observa entre ambos géneros.

“Entre más quieres llegar arriba o entre más alto esté el nivel, está más dura la competencia; las mujeres de zonas metropolitanas, muy preparadas y muy calificadas, hasta con doctorado, tienen sueldos de cinco salarios mínimos, cuando un hombre con la misma preparación se llevaría hasta más de ocho salarios mínimos”.

Menciona que la brecha salarial no es un problema local sino nacional y mundial. Son pocos los países en donde las mujeres ganan lo mismo que los hombres al hacer una actividad igual o semejante.

El Informe Global de Brecha de Género 2014, organizado por el World Economic Forum con la participación de 142 países, colocó a México en el lugar 80 por desigualdad salarial.

En los primeros lugares, es decir, las sociedades con mayor neutralidad en el tema son Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Estados Unidos se encuentra en el lugar número 20.

La investigadora concluye que más allá de las políticas públicas o decretos nacionales, es importante que la iniciativa privada tome cartas en el asunto y comience a tener mejores prácticas en el tema, y elimine por completo la brecha entre sus trabajadores.

Rezago en materia de sueldos equitativos

Desde que la mujer se incorporó a la vida laboral, la brecha salarial nació de inmediato, no sólo por la diferencia de oportunidades y sueldos, sino también por el trabajo no remunerado que realiza la mujer en casa.

“La diferencia de salarios no surge sólo por la diferencia de los salarios sino por el tiempo dedicado al trabajo productivo que se refleja en el trabajo doméstico no remunerado, el cual recae en 70% de las mujeres que laboran. Aceptan empleos de baja remuneración, que les permitan combinar con las tareas del hogar”, reza textualmente uno de los fragmentos del estudio.

De acuerdo con la investigadora y encargada del proyecto, el cual fue propuesto por el Comité de Evaluación y Seguimiento a las Políticas del Trabajo, Raquel Partida Rocha, se trata de un problema en donde también se involucra al Estado, al no elevar políticas públicas en la materia.

Asegura que la brecha salarial de alrededor de 20% entre hombres y mujeres es un conflicto estructural que surge, no solamente por las diferencias de salario, sino porque a las mujeres se les sigue viendo como un “comodín” que los empleadores pueden mover o quitar según le convenga.

“En la fuerza laboral sigue sin tomarse en serio a las mujeres, porque entran como un comodín; te muevo, te pongo y no hay problema, entonces, el que va a mantener a una familia es el hombre y no la mujer, y puedo no darte prestaciones o un buen sueldo y no pasa nada”.

VOCES

Reconocen un problema

“Busqué ingresar al trabajo que dejaba un amigo, por el cual le pagaban entre nueve mil y 10 mil pesos. Después de muchos trámites, ya casi con un pie en esa empresa, platique con el director y fue cuando me dijo que mi sueldo sería de siete mil pesos”.

Gabriela Fernández, víctima de desigualdad

“Encontramos que pobres hay mujeres y hombres, pero somos más las mujeres pobres. Otro dato que encontramos es que las mujeres no son dueñas de los bienes de capital; tampoco hay muchas empresarias”.

Raquel Partida Rocha, investigadora y encargada del proyecto.

“Está previsto en la norma que a trabajo igual debe haber un salario igual. Por lo tanto, si se comprueba que hay discriminación, hay sanciones previstas que van de 10 a 50 salarios mínimos”.

Héctor Pizano, secretario del Trabajo en Jalisco.

LAS ESTADÍSTICAS

Notorias diferencias en las regiones del Estado

• Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, zonas donde los ingresos de las mujeres son de mejor escala, pero no superan el de los hombres.

• Las mujeres que menos ganan son las que viven en Mazamitla: 52% de las trabajadores ganan 500 pesos a la semana.

• En Jalisco, 7% de los hombres ganan de uno a dos salarios mínimos; esta condición se da en 21% de las mujeres.

• De los varones jaliscienses, 14% ganan de dos a cinco salarios mínimos, mientras que 24% de las mujeres están en esta situación.

• Además, 20% de los hombres en Jalisco ganan de cinco a ocho salarios mínimos, pro sólo 14% de las mujeres labora en esa situación.

INVESTIGACIÓN QUE AYUDARÁ A GENERAR CAMBIOS

Después del estudio, ¿qué sigue?

• Luego de conocer los resultados del diagnóstico, se propone lo siguiente:

• Elevar a política pública el tema de la desigualdad salarial, para que no sea sólo a nivel estatal sino federal.

• Que el sector productivo se comprometa. Es muy importante tener el apoyo de las cámaras empresariales y de los actores productivos, para que tomen conciencia de generar equidad hasta en los organigramas de las compañías.

• Que los sindicatos se incorporen. Se propone una mesa tripartita entre los sindicatos, la Secretaría del Trabajo y cámaras de empresarios, en donde se organicen los organigramas de todas las empresas, se haga un análisis profundo de cómo se encuentra el asunto para las trabajadoras calificadas y las no calificadas.

• Crear una cultura mediática haga visible el tema de desigualdad económica entre hombres y mujeres.

EL DIAGNÓSTICO ESTATAL

Pormenores de la investigación

Se realizaron mil 489 encuestas a trabajadoras y trabajadores de 30 municipios del Estado, divididos por sectores económicos en las zonas Ameca, Autlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Sur, Sureste, Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán.

La STPS inspeccionará y sancionará a empresas

Tras haber conocido los resultados del diagnóstico de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres de Jalisco, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incluyó la revisión de salarios en su proceso de inspección en empresas.

El objetivo es constatar que no exista puestos con sueldos diferentes por cuestiones de sexo, indicó el titular de la dependencia, Héctor Pizano Ramos.

“Estaremos haciendo reuniones con todas las cámaras y consejos para la socialización del tema, buscar a través de esta concientización que revisen esto en sus puestos de trabajo, para disminuirlo o erradicarlo”.

Además, el Comité de Evaluación y Seguimiento a las Políticas del Trabajo hará una revisión puntual del diagnóstico, para revisar cuáles zonas y sectores productivos son los que más tienen el problema de la brecha salarial.

El secretario señaló que la información debe ser clara en las empresas, además que deben saber las sanciones previstas en la Ley que se aplicaría en caso de incurrir en una falta como la discrecionalidad en los salarios por cuestiones de género.

“Empezaron las inspecciones en la Zona Norte y lo haremos aleatoriamente en todo el Estado; que se revise el tema de nóminas y puestos iguales con salarios desiguales” señaló Pizano.

CRÓNICA

Las diferencias eran notorias

Cuando Cinthya Rodríguez terminó su carrera profesional, no se imaginaba que ser mujer sería un problema en su trabajo, para subir de puesto o ganar lo mismo que sus compañeros varones.

Ella llegó a ser gerente en una empresa, pero sus responsabilidades no eran valoradas como las de sus compañeros, que tenían la misma preparación que ella, o incluso menor.

Había hombres que tenían puestos menores y tenían un sueldo mayor, pero también les daban otros beneficios que eran negados a las mujeres.

“Hasta las prestaciones eran diferentes con hombres y mujeres; un hombre encargado de un área, tenía coche y gasolina, y como mujer no; yo pensaba que porque mi área no era considerada tan importante, pero después empecé a ver a otras mujeres que también eran jefas de área y estaban en las mismas condiciones”.

Cinthya vivió ese 20% de brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el Estado.

CRÓNICA

“Es que él mantiene una familia”

Irma González nunca va a olvidar el momento en el que su jefe la mandó llamar para decirle que problemas con la empresa lo obligaban a hacer un recorte de personal.

Ella tenía apenas un par de años pagando un crédito de vivienda que sacó junto a su esposo, además de que estaba por terminar de pagar su coche, por lo que la noticia le cayó como balde de agua fría.

“Mira, desgraciadamente vamos a tener que hacer un recorte y te tocó, como a otras dos compañeras tuyas (una soltera y una recién casada)”.

Ella tenía un sueldo de alrededor de ocho mil pesos desde hace varios años, pero no tenía ninguna prestación extra, como automóvil o vales de gasolina, aun cuando su trabajo lo requería.

Irma preguntó por qué se había elegido a tres mujeres y no se había tocado a los hombres en el recorte, a lo que su jefe le respondió que como mujeres, era más fácil que se acomodaran en otro lado, pero a los hombres no los podía dejar sin trabajo, pues “mantienen una familia y son responsables de más personas”.

Al poco tiempo, Irma se enteró que contrataron a dos hombres más con un sueldo de 11 mil pesos, además de otorgarles un automóvil de la empresa y gasolina.

CRÓNICA

Ser más calificada no servía de nada

Alondra Jiménez siempre fue buena alumna en su carrera. Al salir, trabajó un tiempo en lo que más le apasionaba: una empresa de comunicación y decidió hacer una pausa para seguir preparándose, pero siguió trabajando en sus tiempos libres.

Decidió irse a España para estudiar un máster, y cuando regresó a Guadalajara la volvieron a contratar en su antigua empresa. Sólo había un problema, le dijeron que no le podían pagar más que al joven que acababa de salir del puesto, pese a que ella tenía más estudios e incluso experiencia que él.

“Yo tenía estudios extra para el puesto, hacía más trabajo, me mandaban fuera de la Ciudad; pero en lugar de subirme el sueldo a mí se lo subieron a él, cuando a mí me dijeron que no me podían pagar más porque ‘no había dinero’”.

La situación es algo que no sale de la cabeza de Alondra pues, a pesar de que ya pasó tiempo de aquella experiencia, en otros trabajos se ha enfrentado a cosas similares, tales como ganar menos que los hombres en el mismo puesto, e incluso, ser rechazada en trabajos donde buscan un perfil como el que ella tiene, pero desean que el aspirante sea varón.