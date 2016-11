Muerte de Castro, parteaguas en historia mundial: Alfaro

''Habrá que ver como termina siendo el juicio final sobre un personaje de esta magnitud'', expresa

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2016).- El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro expresó esta mañana su opinión ante el reciente fallecimiento del líder cubano, Fidel Castro.



''Creo que con Fidel termina una era, con su muerte hay un parteaguas en la historia mundial, habrá que ver como termina siendo el juicio final sobre un personaje de esta magnitud'', expresó el alcalde durante una entrevista realizada esta mañana.



''Habrá quien vea a Fidel como un líder revolucionario, luchador, que no se arrodilló jamás ante el imperio, como es mi caso, a mí me gusta quedarme con es versión'', agregó.



''Sin embargo habrá quien lo evalúe como un dictador, un hombre que con el uso del poder fue cambiando su significado al mundo y a los propios cubanos'', dijo el alcalde.



Además, Alfaro señala que aún falta que el tiempo ponga las cosas en su lugar, que se evalúe lo él significa y lo que representa, que permita tener una opinión más aplia y no sólo lo se vea lo que Fidel fue en su última etapa.



''Me gustaría que los jóvenes también conocieran lo que Castro fue cuando liberó a Cuba y cuando encabezó un movimiento revolucionario que marcó a generaciones completas en todo el planeta'', agregó el alcalde.



Fidel Castro falleció anoche a los 90 años de edad, según informó su hermano, el presidente Raúl Castro en un breve discurso en televisión estatal.

