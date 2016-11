Sólo un tercio de los taxistas ha acudido al Registro Estatal

El proceso transcurre sin contratiempos, aunque hay ruleteros inconformes

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2016).- Al proceso de inscripción en el Registro Estatal de Taxis, que arrancó a mediados de octubre, han acudido tres mil 700 propietarios de autos de alquiler, que representan una tercera parte de los alrededor de 12 mil que se estima transitan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo al director Jurídico de la Secretaría de Movilidad (Semov), José Luis Quiroz, están ligeramente por debajo de la cifra estimada de taxistas que para estas fechas deberían haberse presentado a realizar el trámite. Sin embargo, recordó que el proceso está programado para concluir en febrero del año entrante.

El funcionario aseguró que el proceso transcurre sin contratiempos, aunque hay taxistas que se inconforman porque el pago del trámite es 138 pesos más caro respecto al año pasado. Precisó que los concesionarios que cubrieron el monto estipulado en 2015, por el registro que no se llevó a cabo, se le respeta; no así a quienes no lo hicieron. En 2016 la suma a erogar es de cuatro mil 138 pesos.

Asimismo, dijo, atendieron la demanda de taxistas y en el módulo de Calle 2, en Periférico y Parres Arias, instalaron una mesa de trámites relacionadas con Sitios y otra para presentar recursos inconformidad, esto para facilitarles los procesos.