Mototaxistas entregan pliegos petitorios al Ejecutivo

Los choferes buscan que se regularice su situación para poder trabajar conforme a una norma y brindar mejor servicio

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Con la finalidad de exigir al Gobierno del Estado que se regularice su situación ante la ley, mototaxistas de diferentes municipios marcharon por las calles de Guadalajara, tras lo cual entregaron dos pliegos petitorios dirigidos a Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado, y al Congreso de Jalisco.

Alrededor de la 1:15 de la tarde, nueve representantes de las uniones de mototaxistas de Cocula, Ixtlahuacán, Chapala, Ameca, Tala, Guadalajara y Tlajomulco fueron recibidos por Raúl Juárez, subsecretario de Asuntos del Interior, y Gustavo Flores Delgadillo, encargado de la Dirección General de Transporte Público, con lo cual dio inicio el diálogo.

Tras la reunión, los mototaxistas explicaron que el objetivo de pedir la regularización es trabajar conforme a una norma y brindar un mejor servicio, el cual consideran necesario ante la falta de transporte público que cubra la demanda de las zonas en que operan.

Andrés Blanco Pimentel, presidente de la Federación de Transportistas y representante general de los mototaxistas explicó que buscan modificar la Ley de Movilidad para que se permita esta modalidad de transporte público; de igual forma, detalló que aún no se cuenta con un plazo de resolución para la problemática.

Por su parte, Gustavo Flores dio a conocer que la próxima semana Semov realizará mesas de diálogo con los representantes de cada municipio, con la finalidad de que expongan sus demandas y necesidades. Otros municipios con representatividad serán: Tonalá, El Salto, Unión de Tula, Talpa, Mascota y El Grullo.

Asimismo, "les explicamos que el Instituto de Movilidad está elaborando de hecho el diagnóstico y el estudio de las cuencas de servicio en la Zona Metropolitana y en todo el Estado, (...) ese documento ya nos va a marcar la pauta, (...) cuántos deben existir, qué necesidades de servicio hay, orígenes, destino y demás", aseguró el funcionario.

No obstante, se continuará con los operativos, así como con el retiro de vehículos que no cuentan con los debidos permisos para operar como transporte público. "No podemos dejar de lado nuestra responsabilidad como funcionarios de ejercer y aplicar la ley", explicó Gustavo Flores.

La manifestación, que según estimaciones de la Semov estuvo compuesto por alrededor de 400 personas, dio inicio en torno a las 12:20 de la tarde en las cercanías del Parque Agua Azul; tras pocos minutos, el contingente arribó al exterior de Palacio de Gobierno, donde permanecería por más de tres horas.

Con consignas como "¡Queremos trabajo, queremos una solución!", "¡Basta de operativos!", además de pancartas con mensajes como "Personas discapacitadas, de la tercera edad y estudiantes de Ameca exigimos mototaxis", los manifestantes, en su mayoría provenientes de municipios del interior del estado, demandaron la presencia de las autoridades.

