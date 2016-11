Toma protesta nuevo presidente de la FEU

Jesús Medina Varela se comprometió a realizar una consulta con estudiantes y profesores, para que definan qué tipo de universidad quieren

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Ante cientos de estudiantes de diferentes carreras y preparatorias de la Universidad de Guadalajara (UdeG), tomó protesta el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela, quien se comprometió a realizar una consulta con los estudiantes y profesores, para que sean ellos quienes definan qué tipo de universidad quieren.



El evento se desarrolló en el auditorio Dr. Mendiola Orta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), donde estuvieron presentes el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz; el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla; rectores y ex rectores de la máxima casa de estudios; ex presidentes de la FEU, así como los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.



El nuevo líder es egresado del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y actualmente estudia una maestría en el mismo lugar. Con el se rompe la "tradición" de que el presidente fuera egresado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de donde salieron varios de los anteriores líderes.



Temas como la solidaridad con los migrantes que pasan por Jalisco e impulsar la donación de órganos y tejidos en la UdeG, fueron algunos de los compromisos del joven.



Sin embargo, lo que se llevó los aplausos y gritos de los estudiantes fue la promesa de eliminar el artículo 35 de baja definitiva, que no permite ingresar nuevamente a la escuela si se dio de baja al estudiante conforme a los artículos 33 y 34.



Otros de los temas que impulsará el nuevo líder estudiantil son el contar con un portal de transparencia y datos abiertos, promover campañas de prevención de enfermedades, mejorar la infraestructura deportiva en todos los centros y que todos los centros universitarios de la red tengan comedores como en el CuSur.



El abucheo se dio cuando Medina Varela dijo que trabajará para que no haya venta de bebidas alcohólicas en los alrededores de preparatorias y centros universitarios, además de que no se permita la venta de comida de bajo nivel nutricional en los planteles.



Por su parte, el gobernador del Estado señaló que respaldará a la FEU, una asociación donde tuvo participación en sus épocas estudiantiles, además de asegurar que pese a los recortes presupuestales, en Jalisco no se afectará a la educación.



Además, dará prioridad a impulsar la movilidad no motorizada, atenderá el problema de contaminación en el Río Santiago y estará abierto a la crítica, en respuesta a algunas de las peticiones que puso sobre la mesa el nuevo presidente.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR