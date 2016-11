No pude ser un buen presidente: líder saliente de la FEU

Alberto Galarza considera que no hizo lo suficiente por la comunidad estudiantil

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Por considerar que no hizo lo suficiente por la comunidad estudiantil, el líder saliente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza Villaseñor, aseguró que no fue un buen presidente.



Hoy se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, quien es egresado del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y actual estudiante de maestría en el mismo campus.



Galarza Villaseñor, mejor conocido como "El Rojo", habló de algunos de sus logros, pero enfatizó en lo que quería hacer pero no pudo.



"Yo no pude ser un buen presidente de la FEU porque un buen presidente no tiene que permitir que ningún estudiante se quede sin estudiar el nivel superior, porque un presidente de la FEU no puede permitir que los compañeros universitarios lleguen a sus clases sin desayunar, porque no puede permitir que no llegue a clases porque no pasó el camión o porque no pudo pagarlo".



Entre algunos de los trabajos alcanzados del presidente saliente está el haber luchado por las causas estudiantiles, el participar en el Observatorio de Movilidad, el apoyar en la lucha contra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como haber traído a diversas personalidades como a la periodista Carmen Aristegui, al activista Javier Sicilia, al escritor Fernando del Paso y al ahora ex presidente de Uruguay, José Mujica.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR