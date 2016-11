El Clásico Nacional, resguardado por mil 400 elementos en Zapopan

Autoridades presentan el operativo de seguridad para el partido entre Chivas y América del próximo domingo

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Autoridades de Zapopan presentaron esta mañana el operativo que se desplegará en el municipio con motivo del Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América que se jugará este domingo 27 a las 18:06 en el Estadio Chivas.

Miguel Ángel Macías, director de Inspección del Área de Comercio, Roberto Alarcón, comisario de la Policía de Zapopan, y Sergio Ramírez, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, dieron los detalles.

Para mantener la seguridad de todos los asistentes, el próximo domingo se desplegarán mil 400 elementos de distintas corporaciones: 700 de la Policia de Zapopan, 600 de Seguridad Privada, y cien de la Fiscalía General del Estado, informó el comisario Alarcón.

El operativo dará inicio a mediodía del domingo y concluirá hasta que todos los asistentes hayan desalojado el estadio, aproximadamente hasta las dos de la mañana del lunes.

El comisario de la policía municipal explicó que habrá siete filtros de seguridad distribuidos en la zona perimetral del recinto y que los elementos pondrán especial atención para evitar que ingresen personas en estado de ebriedad.

“Estos elementos estarán distribuidos en diferentes filtros que se ubicarán desde los ingresos principales. Tenemos dos, el filtro norte, en Avenida 11 México y Circuito Villa Panamericana, y el filtro sur, en Avenida del Bosque y Avenida Las Torres. La principal intención de estos filtros es ir detectando desde ahí, a las personas que no traen boleto y en ese supuesto, se les va a regresar, ya que para ese momento no habrá boletos disponibles, por lo que se invita a toda la ciudadanía a que si no tiene boletos, no se acerquen al estadio”, indicó el funcionario.

También detalló que habrá elementos de la Policía de Zapopan al pendiente de las vialidades que conducen al estadio y que cuidarán el traslado de las porras de los equipos para evitar cualquier incidente.

Por su parte, Sergio Ramírez, titular de Protección Civil municipal, detalló que participarán en el operativo 60 oficiales que tendrán presencia en el interior del estadio, además de 40 elementos en las dos bases más cercanas al recinto deportivo. Los elementos informarán a los asistentes sobre las medidas de seguridad que se deberán tomar en el interior del recinto.

Dado que se espera una asistencia cercana al 100% de la capacidad del lugar, Ramírez hizo especial hincapié en que se deben respetar los pasillos, las escelaras y las zonas restringidas del estadio.

La Dirección de Inspección y Vigilancia detalló que tendrá a 44 inspectores antes y durante el evento para evitar la reventa de boletos, la venta de bebidas de alta graduación a menores en los centros de consumo y cuidar que no exista sobrecupo de asistentes en el estadio. Macías informó que hasta el momento se ha logrado la detención de dos personas y se han retenido 29 boletos por reventa.

Las autoridades pidieron que en caso de cualquier contingencia se reporte de inmediato a cualquier elemento de Seguridad Pública o Protección Civil y atender sus indicaciones, o bien vía telefónica al 066 y al 3836-3600.