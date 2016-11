Afirman que los caballos de calandrias están en buena condición

Calandrieros saben que necesitan cambiar el modelo para mejorar su imagen, afirma funcionaria tapatía

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- La directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales del municipio, Merilyn Gómez Pozos, aclaró que los caballos de las calandrias no están en malas condiciones, pero algunas personas ya no ven con “buenos ojos” esta práctica.

“Nosotros estamos platicando con los calandrieros desde inicios de la administración, primero buscando mejorar las condiciones de los caballos. Además, platicamos con las protectoras que pedían la abolición de esta práctica. Pero, nosotros teníamos que conciliar con los agremiados y se llegó a un acuerdo en donde no se les deja sin trabajo, sino que se mejora con un vehículo nuevo, para que la gente los vea con ‘buenos ojos’”.

La directora destacó que los caballos no están en malas condiciones y que cada tres meses se les realiza una revisión, una de las cuales se llevará a cabo en diciembre, para garantizar su bienestar. Sin embargo, “es un tema de evolucionar las tradiciones”. Las calandrias que se encuentran en circulación en Guadalajara son 55 y todas serán cambiadas al nuevo modelo.

El líder de los calandrieros, Pedro Aguilar, mencionó que esperan que el negocio funcione, ya que “no tenemos nada seguro, es un paso que damos y no tenemos la seguridad de que vaya a funcionar o no. Nosotros tenemos la esperanza y las ganas de adaptarnos, porque no queremos que se nos criminalice por el caballo”.

En los últimos meses, las calandrias han sido un foco de atención, luego de que un caballo colapsara en la vía pública. El Gobierno de Guadalajara indicó que los calandrieros deberían contar con un remolque para trasladar a los animales desde su lugar de resguardo hasta el Centro y viceversa, además, debían estar bajo supervisión médica constante, tener las herraduras en buenas condiciones, trabajar sólo un turno y no estar bajo el sol por mucho tiempo.

SABER MÁS

Choferes organizados

La Unión de Conductores de Carrozas está compuesta por 36 choferes, 110 caballos y 55 calandrias que se instalan en la zona del Templo de Aranzazu, en San Juan de Dios, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y a las afueras del Templo de la Merced.