Asociaciones FAEE y Deseos del Corazón gana Premio IJAS 2016

Durante esta edición, Aristóteles Sandoval felicitó a Alendro Fernández, quien anunció el lanzamiento de una fundación de apoyo a indígenas

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- La décimo tercera edición del Premio IJAS reconoció este 2016 la labor altruista de Fundación de Apoyo para la Educación Especial A.C (FAEE),en la categoría de institución del área metropolitana de Guadalajara; Deseos del Corazón A.C, en la categoría regional; y Ernesto Guerrero Rodríguez, en la categoría de benefactor social.



El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, felicitó a los ganadores de las distintas categorías, resaltó el trabajo de los héroes anónimos que a diario trabajan por mejorar la vida de los demás y felicitó al cantante Alejandro Fernández, quien anunció el lanzamiento de una fundación para ayudar a los indígenas.

"Qué bueno que hombres como él, que tienen todo, se preocupan por su gente, regresan a su origen, muchos como Alejandro nos hacen sentir orgullosos de ser jaliscienses. Queremos que el IJAS se siga fortaleciendo, siga siendo de ustedes, sobre todo, es momento de que valoremos qué vamos a hacer con todos estos patios que tiene el IJAS", dijo el gobernador.



Alejandro Fernández subrayó que brindar ayuda no es posible sin las personas y que nada es duradero sin las instituciones. "Quiero presentarles la Fundación Alejandro Fernández, que nace para sensibilizar a la sociedad y apoyar a los jóvenes indígenas a desarrollarse y sobresalir en todos los ámbitos, especialmente en el arte y la cultura. Como seres humanos tenemos que darle la mano a quien más lo necesita".



La doctora, María Marván Laborde, académica e investigadora, ofreció la conferencia "Transparencia y rendición de cuentas de los organismos de la sociedad civil", en donde resaltó la importancia de la transparencia para las Instituciones de Asistencia Social Privadas (IASP's).



"Cuando una asociación se atreve a rendir cuentas es porque confía en sus prácticas confiables. Más que pensar en por qué, es a partir de que rindo cuentas me voy a ganar a la sociedad diciéndole que hago bien las cosas", señaló.



Para la doctora, el altruismo es una manera de reconstruir el tejido social de las comunidades, es salir a buscar héroes cotidianos, que si no ponemos una lupa en ellos podemos pensar que la sociedad está podrida y nada pasa. "No solo es ayudar a la organización a seguir haciendo el bien, sino decirnos que vale la pena ser solidarios con la sociedad. Ser y hacer una sociedad mejor es responsabilidad de todos", puntualizó.



En el evento se realizó un homenaje póstumo al Padre Roberto Cuéllar, fundador de La Ciudad de los Niños, casa hogar para niños huérfanos, pobres y desamparados.



EL DATO



El benefactor social y las asociaciones civiles recibirán 300 mil pesos en efectivo como estímulo económico a su labor; un reconocimiento y la grabación de su nombre en una placa conmemorativa que se coloca en la glorieta Chapalita de Zapopan. El benefactor social deberá entregar el estímulo económico a una o varias asociaciones civiles afiliadas al IJAS.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ