No hay argumentos técnicos para retirar ciclovía de Marcelino García Barragán

El director de Movilidad no Motorizada califica como 'egoísta' el posicionamiento de los vecinos que se oponen a la ciclovía

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Pese a que agrupaciones vecinales de la colonia Obrera, Unidad Modelo, González Gallo, Olímpica y Rosario insisten en retirar la ciclovía de Boulevard Marcelino García Barragán, el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ) aseguró que no existen argumentos técnicos para quitar el espacio ciclista.



Felipe Reyes, director de Movilidad no Motorizada, explicó que los estudios de potenciales viajes en bicicleta, los núcleos estudiantiles apostados a lo largo de la vía y las conexiones del Sistema Mibici generan que la ciclovía sea viable.



El funcionario calificó como "egoísta" el posicionamiento de los vecinos, quienes han protagonizado dos manifestaciones para solicitar que se retire la ciclovía.



"La ciclovía está diseñada para generar múltiples beneficios, para beneficiar a muchísimas personas y de repente pareciera que es algo nocivo, como si fuera una imposición, pero no es así", puntualizó Felipe Reyes.



En tanto, la diputada priista, Claudia Delgadillo González emitió un exhorto en sesión ordinaria del Congreso del Estado para solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la utilización de urnas, con el fin de realizar una Consulta Pública entre los vecinos.



La legisladora explicó que con esta herramienta de participación ciudadana se podrán contar las voces a favor y en contra de la ciclovía



"Yo creo que se debe de revisar. Si hubo una debida socialización, se tiene que ver reflejada en el voto que se haga en las urnas del Instituto Electoral, s no hubo socialización, que no se construya".



Para que los vecinos puedan solicitar una Consulta Pública al IEPC, se requiere reunir el 0.5 por ciento de las firmas.



En los siguientes días, la Secretaría de Movilidad (Semov) y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) sostendrán reuniones con los vecinos para explicarles las justificaciones técnicas y los beneficios de contar con una ciclovía con esas características, así como resolver los problemas de transporte en la zona.



Sin embargo, las agrupaciones de vecinos advirtieron que realizarán protestas diarias a las afueras del CUCEI, hasta que se retire la ciclovía, con un horario de 16:00 a 18:00 horas

EL DATO

*La ciclovía de Marcelino García Barragán tienen una longitud de 3.5 Kilómetros

*El presupuesto de su construcción fue extraído de una bolsa de 45 millones de pesos para ciclovías

*De acuerdo con el IMTJ, la ciclovía beneficiará a 29 mil potenciales usuarios

*Se encuentra al 90 por ciento de avance

