Diputados analizarán homologar descuentos en pago de predial

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Luego de que en los dictámenes de las leyes de ingresos municipales, sólo Guadalajara y Tapalpa tienen un descuento en pronto pago en el predial del 10 por ciento, mientras que los demás municipios cuentan con uno del 15 por ciento, los diputados del Congreso del Estado analizarán una homologación.



El diputado panista y vocal de la Comisión de Hacienda, Isaías Cortés Berumen, informó que todos los ayuntamientos deben de ofrecer las mismas facilidades para los ciudadanos, por lo que buscarán que se aplique un mismo descuento.



"Vemos una inconsistencia, porque por un lado no se entrega el descuento al pronto pago, pero sí hay descuentos en los que son morosos de otros años".



Por su parte, Ismael del Toro, presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que para homologar los descuentos, deberán de consultar a Tapalpa y a Guadalajara.



"Hay que consultarle al municipio que impacto recaudatorio tiene esto, y en base de esa consulta, pueda atenderse el voto particular de esta propuesta".



Este jueves, el pleno del Congreso del Estado aprobó en primera lectura 125 leyes de ingresos de los municipios con descuentos variados, a excepción de San Gabriel, quién deberá de operar con el mismo presupuesto, por no haber presentado una propuesta.



De acuerdo con el dictamen, 13 municipios obtuvieron un incremento del 13 por ciento, en 43 se aumentó el cuatro por ciento, en 44 sólo el cinco y en 24 hubo aumentos variados.



Una vez que este proceso concluya, el Congreso del Estado iniciará con la discusión del presupuesto del Gobierno del Estado.



En este contexto, la Comisión de Hacienda analizará reasignaciones presupuestales en los presupuestos asignados a los Hospitales Civiles. Asimismo, recibirán las propuestas del Instituto de Transparencia y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

