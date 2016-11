Trabajadores no deben pagar los platos rotos: Aristóteles

El gobernador habla sobre el problema que atraviesan el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- El poder Ejecutivo no es responsable de la mala administración de otros poderes, pero los trabajadores no deben ser quienes paguen los platos rotos, por lo que se está haciendo una revisión para resolver el problema económico que atraviesa el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial, anunció el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.



"Tenemos una revisión, se está valorando cómo resolver el asunto, pero tiene que demostrarse una mejor administración, ahorros y mayor eficacia y eficiencia en la misma... estamos revisándolo, pero los trabajadores deben estar tranquilos, como todos los servidores públicos del Estado"



El gobernador refirió que el consejo debe demostrar una mejor administración de los recursos, mejores programas de ahorro y de eficiencia, para que no ocurra la situación actual, con la amenaza de los sindicatos que representan al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura, para hacer un paro de labores si nos les garantiza el pago de sus aguinaldos.



El gobernador añadió que cada peso que se erogue en una dependencia de gobierno, debe ser manejado con la mejor habilidad y capacidad para hacerlo rendir, más cuando se vive un contexto económico difícil, cuando se requiere tener una mayor administración y austeridad de los recursos.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR