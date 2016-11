Pese a suspensión, diputados piden sustituir a Leonel Sandoval

El PAN y MC asegura que el Congreso debe seguir con la convocatoria para elegir a su sustituto

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Aunque el cargo de Leonel Sandoval Figueroa como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) venció el 11 de noviembre y a que continúa ocupando su puesto por una suspensión definitiva de un Tribunal Federal, los diputados del Congreso del Estado solicitarán que se realice una convocatoria para elegir a su sustituto.



Los coordinadores del partido Movimiento Ciudadano (PMC) y del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron que el funcionario continúe en el cargo por "ratificación tácita", ya que el pasado 6 de octubre el pleno votó en contra de su permanencia en el STJ.



El coordinador de los emecistas, Ismael del Toro, señaló que mientras los tribunales desahogan el asunto, el proceso de la convocatoria deberá de reanudarse por parte de la Comisión de Justicia.



Por su parte, el líder de la bancada panista, Miguel Ángel Monraz, defendió que el Congreso del Estado tiene que seguir con el proceso, debido a que la sentencia de Leonel Sandoval establece que sólo estarán impedidos en la etapa de nombramiento.



En medio de estas interpretaciones jurídicas, el dirigente de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo Contreras Zepeda, indicó que no se podrá realizar la convocatoria, debido a que no existe una vacante.



El priista señaló que la sentencia establece que el magistrado podrá ocupar el cargo hasta que se desahogue el proceso legal en los tribunales federales.



"Mientras que no haya vacante y esté esa resolución, el Congreso nada tiene que ver en este asunto".



Antes sobresalió que el presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plázola, dijo que el magistrado permanece en el cargo por una "ratificación tácita", luego de que el Congreso del Estado no emitió una convocatoria antes de que venciera el cargo de Leonel Sandoval.



Galindo Plázola se ausentó esta tarde durante la sesión ordinaria en el Congreso del Estado.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ