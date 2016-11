El Itei ordena dar a conocer nóminas de Alonso Godoy

Esto luego de que se interpusiera un recurso de revisión por negar información a un ciudadano

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Este jueves, en sesión del pleno, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), ordenó a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco entregar copia simple de los recibos de nómina del auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo, luego de que se haya interpuesto un recurso de revisión, por negar la información a un ciudadano.



Además, se amonestó públicamente a Juan Abel Gutiérrez Velázquez, titular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Unión de San Antonio, por negar la entrega de información fundamental.



"Se emite por no acatar la resolución dictada por el pleno del Itei el pasado 11 de mayo y permanecer en la conducta de negar información, la información que se ha negado a proporcionar es: copia de estados de cuentas del Ayuntamiento, estados financieros, el nombramiento del encargado de la Hacienda Municipal, la relación de juicios en los que participa el Ayuntamiento con la copia de los pagos que realiza a abogados externos y también la información sobre diversas obras públicas", dio a conocer la titular, Cynthia Cantero Pacheco.



"La mayoría de la información que les están pidiendo a los ayuntamientos, tiene que ver con información que de forma obligada debe de estar publicada en su portal de internet y pues nos estamos dando cuenta de que, además de no estar publicada, no la están entregando a quien se las solicita".



También, mencionó, se hizo un llamado al Seguro Popular para que actualice y publique la información completa en su portal de Internet.



Por último, se hizo la invitación a la ciudadanía para que visite el stand del Itei que se encontrará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), del 26 de noviembre al 3 de diciembre, en donde se darán conferencias y se tendrán actividades lúdicas para que toda la familia se acerque a su derecho de la información.



