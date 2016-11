Tras desalojo de comerciantes, el PRI exige renuncia de Salvador Caro

Reclaman que el Ayuntamiento tapatío 'no agotó las vías del diálogo' y 'cometió arbitrariedades inadmisibles'

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Con un llamado a agotar el diálogo, el PRI Jalisco y del municipio de Guadalajara condenaron la acción policial para desalojar a los comerciantes de la Feria Permanente del Calzado. Acusan de intolerante al alcalde y exigió que el comisario de Seguridad tapatío, Salvador Caro, renuncie al cargo.

Los priistas dieron a conocer su pronunciamiento durante una rueda de prensa a la que asistieron el presidente estatal del partido, José Socorro Velázquez, y su secretaria general, Mariana Fernández, además de dirigentes como la líder municipal en Guadalajara, Claudia Delgadillo.

Los líderes del partido subrayaron que los comerciantes no se oponían ni a las obras de repavimentación en la zona ni a que fueran reubicados para permitir esos trabajos, sino que sólo pedían quedarse en el sitio hasta pasadas las ventas por Navidad.

Velázquez reclamó que el Ayuntamiento de Guadalajara "no agotó las vías del diálogo" y "cometió arbitrariedades inadmisibles", pero además aseguró que "nuestros comerciantes agredidos" tienen en regla sus permisos.

Fernández, por su cuenta, insistió en que su partido está "a favor de ordenar la ciudad", y subrayó que "es una vergüenza que al policía constantemente en Guadalajara se le utilice para agredir a los comerciantes y no para proteger los tapatíos".

Claudia Delgadillo, en cambio, estableció directamente que el alcalde Enrique Alfaro "es un intolerante. Nuevamente, llegando la fecha navideña, lo vuelve a hacer. Ya no más, no se lo vamos a permitir (...) Siempre hace lo mismo: llega, quita y no le interesa tener orden. Siempre pasa cuando hay una construcción y entonces ahí va, ahí sí, con los constructores no hay problema que estén invadiendo las banquetas".