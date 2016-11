Comerciantes de zapatos reubicados inician venta en el Mercado Aldama

Hasta el momento, 24 de los 49 vendedores han aceptado el cambio de sede propuesto por el Ayuntamiento

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Tere y Elisa acomodan su mercancía bajo dos toldos en la explanada del Mercado Aldama. Ellas son

de los primeros comerciantes de zapatos reubicados luego del retiro de la Feria Permanente del Calzado. Las instalaron temporalmente en el corazón de la Zona del Vestir, en Medrano.

Tere, quien fuera fundadora de la Feria hace 30 años, explicó que aceptó la nueva ubicación porque desde hace tiempo tenían muy pocas ventas en Pensador Mexicano. Además, sufrían robos, vandalismo e incluso ahí habitaba una indigente.

“Había días en los que no vendíamos nada y en otros que sí nos iba bien, de uno a cuatro pares”, señaló la comerciante.

Indicó que enfrentaban problemáticas de vandalismo y robos durante la noche, ya que las instalaciones con las que contaban no dejaban ver hacia el interior. Esto se agudizaba porque, como es vía pública, no podían cerrar el paso a la Feria. “Inclusive ahí vivía una indigente (…) el día del operativo la tuvimos que despertar para que se fuera”.

Tere se dijo contenta con la nueva ubicación, pues consideró que estar en el corazón de la Zona del Vestir aumentará las ventas.

“Nuestros líderes pedían que nos dejaran ahí esta temporada, pero no fue posible porque el proyecto del Gobierno ya estaba avanzado —señaló— (…) enfrentarse con el Gobierno nunca da resultados, yo en lo particular preferí dialogar con el Ayuntamiento y me gustó su proyecto”.

Según cifras del Ayuntamiento tapatío, hasta el momento 24 de los 49 comerciantes han aceptado la reubicación.

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, emitió una postura sobre el desalojo de los comerciantes de la Feria Permanente del Calzado y criticó el actuar del Ayuntamiento de Guadalajara. Afirmó que la fuerza pública debe usarse contra delincuentes y no contra comerciantes. El Ayuntamiento no respondió a estas declaraciones.