Usuarios defienden ciclovía en Marcelino García Barragán

Vecinos del lugar aseguran que 'no fue el momento oportuno' para instalarla, ya que la arteria es utilizada como ruta alterna

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- Aunque vecinos de cinco colonias ubicadas en las inmediaciones del CUCEI mantiene latente su oposición a la ciclovía en el Boulevard Marcelino García Barragán, los usuarios defienden el espacio ciclista.



En un recorrido realizado este día, se constató que un promedio de cinco ciclistas utilizó la vía en un lapso de 10 minutos, a pesar de que aún no se encuentra terminada.



Es el caso de Ramón Ramírez Castellanos, usuario de la bici desde hace 40 años y vecino de la colonia Atlas. Señaló que la infraestructura instalada le ha brindado seguridad en sus traslados diarios, ya que constantemente los vehículos circulan a exceso de velocidad o invaden banquetas.



"Digan lo que digan, se necesita. Porque hay malas condiciones de tránsito y no contamina. Que haya muchos carros no es nuestro problema, para eso está la bicicleta".



En contraste, los vecinos señalan que "no fue el momento oportuno" para instalar la ciclovía, ya que la arteria es utilizada como ruta alterna de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero en avenida Revolución.



"Los que vivimos aquí no tenemos una buena circulación, porque para salir nos encontramos con mucho tráfico, estamos atrapados", expuso Noé Velázquez, presidente de la colonia González Gallo.



De acuerdo con Felipe Reyes, director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ), los más de tres kilómetros de ciclovía beneficiarán a 29 mil potenciales usuarios.

El funcionario expuso que el espacio ciclista es sostenible, debido a que en la zona se encuentra la preparatoria Vocacional, el CUCEI, la plaza Fórum Tlaquepaque, la conexión del Sistema de Bici Pública y por lo menos tres universidades privadas.



"Las ciclovías tienen que hacerse donde haya actividades económicas o educativas. La calle Marcelino García Barragán es una calle muy ancha con excelentes condiciones que tiene poca densidad de tráfico. En este momento, hay una percepción equivocada por las obras del tren ligero".



A un mes de que se instaló la ciclovía, Sarahí Aceves notó que su economía mejoró, ya que sus traslados en bicicleta contribuyeron a que tome sólo tres de los seis camiones que solía tomar "Yo que soy estudiante, me ahorro tiempo y dinero", señaló.

Felipe Reyes informó que la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentra en "proceso de transformación y entendimiento de la problemática de movilidad", por lo que se buscará agotar la vía del diálogo con los vecinos inconformes, para que acepten las nuevas modalidades de traslado.



Vecinos de cinco colonias involucradas, durante un encuentro con la Secretaría de Movilidad, propusieron la realización de una consulta pública para determinar si la ciclovía se queda o se retira.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ