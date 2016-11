Gobierno de Tlajomulco rechaza a los 'autodefensas'

Enfatizan esta postura luego de que se dijera que vecinos del municipio habrían formado grupos de 'autodefensas'

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- A raíz de las publicaciones realizadas por algunos medios en días pasados sobre la formación de grupos de "autodefensas" formados por vecinos dentro de Tlajomulco; el gobierno del municipio señaló en un comunicado que no conocen o promueven las agrupaciones de este tipo ya que salen de lo que marca la ley.

En el mismo boletín comentaron que las declaraciones sobre este tema del comisario de Seguridad de Tlajomulco, Carlos Guadalupe Burguete Ortiz, dentro de una entrevista para un medio de comunicación, fueron sacadas de contexto para crear un mensaje falso de felicitación y aliento para este tipo de organizaciones. Las autoridades señalaron que la verdadera intención del funcionario era felicitar a los ciudadanos por su interés en mejorar la seguridad y la participación social.

Sobre las actividades de "autodefensa" que se comenta que los vecinos hacen, comentaron que no los apoya ni hará excepciones al respecto: "yo no les autorizo que traigan armas, al contrario, si los veo con un arma de fuego, algún rifle o un arma blanca, también tendrán que ser presentados ante la autoridad competente porque no está autorizada la portación de armas a la sociedad civil".

El gobierno municipal reiteró su trabajo para mejorar los índices de seguridad en el municipio y para mejorar los sistemas de respuesta ante las alertas de delitos, de igual forma señalaron que continuarán trabajando en reforzar la comunicación con los vecinos y la presencia policíaca en los lugares que han sido señalados como focos rojos de delitos.