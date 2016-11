Aprueban convocatoria para elegir a magistrado

Diputados jaliscienses buscan que los documentos remitidos por los aspirantes sean revisados por la Fiscalía y PGR

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- Con la finalidad que los antecedentes penales de los aspirantes a una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) no sean omitidos, como ocurrió cuando Luis Carlos Vega Pámanes fue nombrado magistrado, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado realizará una "revisión más precisa y exhaustiva" en los currículums de cada uno de los interesados.



El presidente del órgano legislativo, Saúl Galindo Plázola, informó que este martes se aprobó en comisiones la convocatoria con los requisitos que deberán de cumplir los candidatos a ocupar la magistratura que dejó vacante Vega Pámanes, para que posteriormente sea avalada por el pleno.



En este sentido, el diputado Augusto Valencia, propuso que los documentos remitidos por los aspirantes sean revisados por la propia Fiscalía del Estado, y por la Procuraduría General de la República (PGR).



Galindo señaló que con esto la lista de elegibles será integrada sólo por quienes cumplen con la convocatoria.



De acuerdo con el documento aprobado hoy en Comisión de Justicia, entre el 28 y 29 de noviembre se abrirá la convocatoria para el puesto de magistrado. Posteriormente, del 7 al 16 de diciembre se recibirán los documentos de los aspirantes y del 13 al 19 de enero del 2017 se realizarán las comparecencias de los candidatos.



Finalmente, se estima que será el 27 de enero cuando el Congreso del Estado defina quién se hará cargo de dicha magistratura.



Galindo informó que "no hay prisa" por elegir al funcionario antes de que termine el 2016, ya que pretenden llevar a cabo un proceso ejemplar y sin errores.



"No traemos prisa, lo he dicho una y otra vez, para elegir al magistrado. Más bien, queremos aprovechar la oportunidad de hacer una revisión clara, precisa y de fondo para que no se nos vaya a pasar".



El legislador informó que en procesos de selección posteriores propondrán como requisito la publicación del tres de tres y proporcionar los resultados de las pruebas de control y confianza.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ